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好市多會員卡借人結帳卻遭「買真退假」 美國華人被控3重罪

美國一位華人楊男出借好市多卡給中國遊客購買Apple Watch，未料對方「買真退假」，楊男現在面臨3重罪指控，示意圖。（彭博）

美國一位華人楊男出借好市多卡給中國遊客購買Apple Watch，未料對方「買真退假」，楊男現在面臨3重罪指控，示意圖。（彭博）

2024/05/25 11:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕好心被雷親！美國一名華人楊男先前在好市多將會員卡借給中國遊客結帳購買Apple Watch（蘋果手錶），未料該遊客事後退貨，好市多檢驗為假貨後報警，警方循線找到楊男的相關資訊，4月至楊男位於美國加州的家中搜捕，楊男因好心而被逮捕，還被指控3項重罪。

綜合外媒報導，今年4月美國加州警方無預警至楊男家中搜索，並依欺詐、偷盜、仿冒等3項重罪逮捕楊男，楊男還搞不清楚狀況，直至委任律師協助保釋後才知道，原來是因為先前在好市多借卡結帳而惹禍上身。

外媒指出，楊男在大約一年前於好市多採買時，有另一名聲稱來自中國的遊客向他借會員卡結帳Apple Watch，楊男心想只是借卡，收據分別印出當場交付現金，應該沒問題，於是不疑有他。未料該名遊客事後退款，用假的蘋果手錶退貨，好市多發現後報警處理。

美國加州警方依照退款收據上的卡號循線找到楊男，儘管購入手錶、退貨的人都不是楊南，但好市多指認會員卡，就算楊男認為好市多接受退貨的當下，並未查驗對方會員卡號碼，疑有程序瑕疵，但楊男仍遭檢方起訴，面臨3項重罪指控。

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