舞台瞬間坍塌！墨國總統選舉造勢場驚傳事故 釀4死15傷

2024/05/23 12:52

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕墨西哥22日晚間一場總統候選人造勢場驚傳死傷事故,舞台鋼架無法承受狂風吹襲,活動中瞬間坍塌,釀下4死、15傷悲劇。

綜合外媒報導,墨西哥小黨公民行動(Movimiento Ciudadano)總統候選人艾瓦雷茲梅尼茲(Jorge Álvarez Máynez)當地時間22日晚間在蒙特雷(Monterrey)富庶郊區舉行造勢活動,不料舞台鋼架不敵強風狂襲,在活動進行中竟瞬間坍塌,恐怖畫面也瞬間在墨國社群廣傳。

請繼續往下閱讀...

墨西哥警方證實,此坍塌事故一共造成4人死亡、15人受傷,艾瓦雷茲梅尼茲本人也因傷送醫,他在社群媒體上報平安表示,雖然自己傷勢無恙,但現在唯一重要的是提供所有傷患必要支援。

對此,墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)也向所有造勢活動參與者及傷患、親友家屬表達慰問。

據悉,墨西哥中央地方聯合大選即將在6月2日舉行,截至目前為止已至少有24名以上地方參選人慘遭殺害。墨國總統大選共有3組候選人,艾瓦雷茲梅尼茲目前以懸殊民調差距居於末位。

This is northern Mexico. A strong gust of wind collapses stage during campaign rally killing four, wounding 15. pic.twitter.com/tyhSme4RBw