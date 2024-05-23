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舞台瞬間坍塌！墨國總統選舉造勢場驚傳事故 釀4死15傷

墨西哥22日晚間一場總統選舉造勢場驚傳死傷事故，舞台鋼架遭狂風吹襲坍塌，釀4死15傷。圖為事故現場警消疏散人群。（路透）

墨西哥22日晚間一場總統選舉造勢場驚傳死傷事故，舞台鋼架遭狂風吹襲坍塌，釀4死15傷。圖為事故現場警消疏散人群。（路透）

2024/05/23 12:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥22日晚間一場總統候選人造勢場驚傳死傷事故，舞台鋼架無法承受狂風吹襲，活動中瞬間坍塌，釀下4死、15傷悲劇。

綜合外媒報導，墨西哥小黨公民行動（Movimiento Ciudadano）總統候選人艾瓦雷茲梅尼茲（Jorge Álvarez Máynez）當地時間22日晚間在蒙特雷（Monterrey）富庶郊區舉行造勢活動，不料舞台鋼架不敵強風狂襲，在活動進行中竟瞬間坍塌，恐怖畫面也瞬間在墨國社群廣傳。

墨西哥警方證實，此坍塌事故一共造成4人死亡、15人受傷，艾瓦雷茲梅尼茲本人也因傷送醫，他在社群媒體上報平安表示，雖然自己傷勢無恙，但現在唯一重要的是提供所有傷患必要支援。

對此，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）也向所有造勢活動參與者及傷患、親友家屬表達慰問。

據悉，墨西哥中央地方聯合大選即將在6月2日舉行，截至目前為止已至少有24名以上地方參選人慘遭殺害。墨國總統大選共有3組候選人，艾瓦雷茲梅尼茲目前以懸殊民調差距居於末位。

相關影片請見：

墨西哥小黨公民行動（Movimiento Ciudadano）總統候選人艾瓦雷茲梅尼茲（Jorge Álvarez Máynez，見圖）造勢活動驚傳死傷意外，本人也送醫接受治療，傷勢無礙。（路透）

墨西哥小黨公民行動（Movimiento Ciudadano）總統候選人艾瓦雷茲梅尼茲（Jorge Álvarez Máynez，見圖）造勢活動驚傳死傷意外，本人也送醫接受治療，傷勢無礙。（路透）

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