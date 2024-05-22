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歐洲新增3國將承認巴勒斯坦 巴解與哈瑪斯表示歡迎

挪威、愛爾蘭與西班牙下週二將正式承認巴勒斯坦國，巴勒斯坦解放組織執行委員會秘書長謝赫（見圖）在X平台上發文讚揚。（路透）

挪威、愛爾蘭與西班牙下週二將正式承認巴勒斯坦國，巴勒斯坦解放組織執行委員會秘書長謝赫（見圖）在X平台上發文讚揚。（路透）

2024/05/22 20:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕挪威、愛爾蘭與西班牙今（22日）宣布，將在下週二（28日）正式承認巴勒斯坦國，正與以色列交戰的哈瑪斯（Hamas）以及巴勒斯坦解放組織對此皆給出正面回應，哈瑪斯更聲稱，之所以能得到3個歐洲國家的認可，要歸功於巴勒斯坦人民的「奮勇抵抗」。

《法新社》報導，巴勒斯坦解放組織執行委員會秘書長謝赫（Hussein al-Sheikh）在X平台上PO文稱讚了挪威、愛爾蘭以及西班牙的決定，他稱之為「自由世界贏得真理與正義的歷史性時刻」。巴勒斯坦解放組織為國際社會認可的巴勒斯坦人民唯一合法代表政權。

立足於加薩地區的哈瑪斯政權，也發表了一份贊揚挪愛西3國舉動的聲明，「我們認為這是確認我們對於我國領土權利的重要一步」聲明中也呼籲世界各國「承認我們的合法民族權利」。

哈瑪斯高階官員納伊姆（Bassem Naim）則向《法新社》指出，他認為正是巴勒斯坦人民的「英勇抵抗」，才成功爭取到這3個歐洲國家的認同，「我們相信這會是國際社會對於巴勒斯坦議題的轉捩點。」

巴勒斯坦此前已得到瑞典、保加利亞、賽普勒斯、捷克、匈牙利、波蘭以及羅馬尼亞7個歐洲國家承認。

法國外交部長塞茹爾內今日在一份聲明中表示，承認巴勒斯坦的地位對法國而言並不是「禁忌」，但目前不適合這樣做。

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