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與美立場重大分歧！ 法國表態支持國際刑事法院對以總理逮捕令

法國表態表示支持ICC對以總理逮捕令，標誌著法國與其西方盟國（尤其是美國）在以哈戰爭的立場發生了重大分歧。（美聯社）

法國表態表示支持ICC對以總理逮捕令，標誌著法國與其西方盟國（尤其是美國）在以哈戰爭的立場發生了重大分歧。（美聯社）

2024/05/21 11:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」衝突，國際刑事法院（ICC）檢察官辦公室20日以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，申請對以國總理納坦雅胡、國防部長葛朗特，以及哈瑪斯三名領袖發布逮捕令，美國與許多歐洲國家都批評ICC逮捕令不可接受，不過法國卻表態支持ICC的決定。

綜合外媒報導，ICC檢察官辦公室20日以戰爭罪名，向ICC申請對以色列總理納坦雅胡和國防部長葛朗特，以及哈瑪斯領導人辛瓦爾、哈瑪斯武裝派系卡桑旅領導人馬斯里、哈瑪斯政治局領導人哈尼亞的逮捕令。

美國總統拜登發表聲明說，ICC檢察官申請對以色列領導人的逮捕令是「荒唐離譜」，歐洲多國包含英、德、義也都不認同ICC決定，認為把以色列和哈瑪斯畫上等號是不道德的。

不過法國卻與西方盟友不同調，表態支持ICC，法國外交部20日晚間發表的一份聲明「法國支持國際刑事法院及其獨立性，以及在所有情況下打擊有罪現象」，聲明中強調，法國數月來一直在警告必須嚴格遵守國際人道法，「特別是加薩走廊的平民傷亡程度令人無法接受，而且缺乏人道救援進入」。

報導指出，該聲明標誌著法國與其西方盟國（尤其是美國）在以哈戰爭的立場發生了重大分歧。

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