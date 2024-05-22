挪威正式承認巴勒斯坦國、愛爾蘭預計跟進 以色列召回外交官

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）22日宣布，挪威政府承認巴勒斯坦為獨立國家。（美聯社）

2024/05/22 15:59

〔記者陳成良／台北報導〕挪威22日宣布承認巴勒斯坦為獨立國家，並由總理斯托爾（Jonas Gahr Store）親自宣布這一決定。他表示，加薩戰爭明確顯示，解決巴勒斯坦問題是實現中東和平與穩定的基礎。斯托爾強調，承認巴勒斯坦國家地位，並讓以色列和巴勒斯坦在和平與安全中共存，是唯一可行的解決方案，這也是符合以色列的「最佳利益」。他希望其他國家能效仿挪威的做法，發出強烈訊息。

根據外媒報導，愛爾蘭政府也預計在22日宣布承認巴勒斯坦為獨立國家。以色列反應強烈，外長卡茨（Israel Katz）下令以色列駐愛爾蘭及挪威的大使立即返回，表示此舉可能會對中東局勢產生深遠影響。

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卡茨在聲明中指出：「愛爾蘭和挪威今天意圖向巴勒斯坦人和全世界傳達一個訊息：恐怖主義是有回報的。」

他警告說，這一承認將阻礙以色列努力尋回被扣押在加薩的人質，並使停火的可能性降低，因為這是對哈瑪斯及伊朗聖戰分子的獎勵。同時，卡茨威脅，如果西班牙採取類似立場，以色列也會召回駐西班牙大使。

挪威的決定正值以色列在加薩地區展開軍事行動之際，這些行動已導致數十萬人流離失所，並嚴重限制了援助物資的流通，增加了該地區的饑荒風險。挪威的立場強調了巴勒斯坦擁有建立獨立國家的基本權利，並希望透過這一舉措促進兩國解決方案的實現。

這一決定也標誌著在1993年奧斯陸協議簽署後30多年來的重要進展。挪威政府指出，自那時以來，巴勒斯坦人在邁向兩國方案方面已經取得了重要步伐。根據世界銀行的報告，巴勒斯坦在2011年已達到成為國家的關鍵標準，並建立了能夠向人民提供重要服務的國家機構。

美國及大多數西歐國家曾表示，他們願意在巴勒斯坦和以色列達成協議後承認巴勒斯坦國，但需先解決包括最終邊界和耶路撒冷地位等爭議性議題。然而，經過去年10月7日的襲擊和以色列對加薩的報復行動後，外交官們正在重新審視這些原本爭議性十足的想法。

2014年，擁有大量巴勒斯坦社群的瑞典成為首個承認巴勒斯坦國的西歐成員國。此前，巴勒斯坦國已獲得6個歐洲國家的承認，包括保加利亞、塞浦路斯、捷克、匈牙利、波蘭和羅馬尼亞。

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