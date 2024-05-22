為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

挪威正式承認巴勒斯坦國、愛爾蘭預計跟進 以色列召回外交官

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）22日宣布，挪威政府承認巴勒斯坦為獨立國家。（美聯社）

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）22日宣布，挪威政府承認巴勒斯坦為獨立國家。（美聯社）

2024/05/22 15:59

〔記者陳成良／台北報導〕挪威22日宣布承認巴勒斯坦為獨立國家，並由總理斯托爾（Jonas Gahr Store）親自宣布這一決定。他表示，加薩戰爭明確顯示，解決巴勒斯坦問題是實現中東和平與穩定的基礎。斯托爾強調，承認巴勒斯坦國家地位，並讓以色列和巴勒斯坦在和平與安全中共存，是唯一可行的解決方案，這也是符合以色列的「最佳利益」。他希望其他國家能效仿挪威的做法，發出強烈訊息。

根據外媒報導，愛爾蘭政府也預計在22日宣布承認巴勒斯坦為獨立國家。以色列反應強烈，外長卡茨（Israel Katz）下令以色列駐愛爾蘭及挪威的大使立即返回，表示此舉可能會對中東局勢產生深遠影響。

卡茨在聲明中指出：「愛爾蘭和挪威今天意圖向巴勒斯坦人和全世界傳達一個訊息：恐怖主義是有回報的。」

他警告說，這一承認將阻礙以色列努力尋回被扣押在加薩的人質，並使停火的可能性降低，因為這是對哈瑪斯及伊朗聖戰分子的獎勵。同時，卡茨威脅，如果西班牙採取類似立場，以色列也會召回駐西班牙大使。

挪威的決定正值以色列在加薩地區展開軍事行動之際，這些行動已導致數十萬人流離失所，並嚴重限制了援助物資的流通，增加了該地區的饑荒風險。挪威的立場強調了巴勒斯坦擁有建立獨立國家的基本權利，並希望透過這一舉措促進兩國解決方案的實現。

這一決定也標誌著在1993年奧斯陸協議簽署後30多年來的重要進展。挪威政府指出，自那時以來，巴勒斯坦人在邁向兩國方案方面已經取得了重要步伐。根據世界銀行的報告，巴勒斯坦在2011年已達到成為國家的關鍵標準，並建立了能夠向人民提供重要服務的國家機構。

美國及大多數西歐國家曾表示，他們願意在巴勒斯坦和以色列達成協議後承認巴勒斯坦國，但需先解決包括最終邊界和耶路撒冷地位等爭議性議題。然而，經過去年10月7日的襲擊和以色列對加薩的報復行動後，外交官們正在重新審視這些原本爭議性十足的想法。

2014年，擁有大量巴勒斯坦社群的瑞典成為首個承認巴勒斯坦國的西歐成員國。此前，巴勒斯坦國已獲得6個歐洲國家的承認，包括保加利亞、塞浦路斯、捷克、匈牙利、波蘭和羅馬尼亞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
批ICC申請逮捕令可恥 納坦雅胡誓作戰到底
2024/05/22 05:30

批ICC申請逮捕令可恥 納坦雅胡誓作戰到底
ICC團隊調查加薩戰爭罪 喬治克隆尼嬌妻為成員
2024/05/22 05:30

ICC團隊調查加薩戰爭罪 喬治克隆尼嬌妻為成員

60歲男星大談老少戀寵嫩妻驚人竟靠這關鍵
傳愛爾蘭今宣布承認巴勒斯坦國 以色列氣炸嗆：勿當哈瑪斯棋子
2024/05/22 10:16

傳愛爾蘭今宣布承認巴勒斯坦國 以色列氣炸嗆：勿當哈瑪斯棋子
支持「兩國」方案！巴哈馬宣布承認巴勒斯坦建國
2024/05/08 09:37

支持「兩國」方案！巴哈馬宣布承認巴勒斯坦建國

女神代言美白保養品 驚爆得獎內幕！
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播