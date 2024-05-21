賴清德就職當天北京就展開攻勢！美報告揭中國對台網路戰略內幕

報告指出，名為「熱帶騎兵」（Tropic Trooper）的中國駭客組織，至少在過去10年間，一直在攻擊台灣的軍事和國家安全機構。示意圖。（美聯檔案照）

2024/05/21 22:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍聞網站《Breaking Defense》報導，5月20日台灣新總統賴清德就職典禮後短短幾小時內，中國馬上在社交媒體和宣傳管道展開攻勢，企圖動搖台灣民心，並向全球釋放任何台獨行動都將嚴重挑戰國際秩序的訊息。據報導，雖然當天台灣方面並未發現中國在軍事上有特別舉動，但根據美國防務承包商博思艾倫漢密爾頓（Booz Allen Hamilton）本月初新發表的一份報告指出，這只是中國網路攻勢戰略的一環。

報告名為《如何輕鬆併吞台灣：中國的台灣網路戰略解析》，分析了中國網路力量如何干預台灣。報告強調，雖然中國不大可能僅憑網路攻擊就能佔領台灣，但這已是中國對台長期戰略中關鍵的一環。

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報告作者認為，與其獨大的執政黨不同，賴清德上任面臨立法機構分裂的局面，民主進步黨僅獲40.1％的選票，國民黨和台灣民眾黨則分別獲得33.5％和26.5％的支持，這為中國爭取影響台灣的新機會。

據報導，前述報告舉例指出，中國正逐步在國際削弱台灣的身分。例如藉由網路防火牆的管制，迫使美國和其他國家企業改變對台灣的稱呼，換取進入中國龐大市場

此外，報告指出，中國短影音平台抖音的母公司「字節跳動」（ByteDance）會封鎖或限制被認為構成「輿論風險」的個人用戶。報告援引美國國務院去年9月的一份報告指出，抖音國際版TikTok上，中國經常審查的議題，例如香港抗議活動和天安門事件，其出現的頻率明顯低於Instagram等平台。

在軍事方面，報告指出，一個名為「熱帶騎兵」（Tropic Trooper）的中國駭客組織，至少在過去10年間，一直在攻擊台灣的軍事和國家安全機構。該組織曾攻擊過國防部政務辦公室、國防大學、參謀本部副參謀長辦公室的人才招募中心、軍醫局下屬的軍醫院，以及政治作戰局等。

除了對這些系統構成直接威脅之外，這些攻擊還加深了台灣對中國間諜活動的擔憂，以及其他國家是否會因此不願與台灣分享訊息。「如果訊息很容易被洩露到中國，美國和其他國家會不會不願意與台灣分享訊息呢？」 報告作者說道。

報告指出，中國在網路空間和其他領域的活動，旨在逐步強化其地位，透過穩定的進展和累積的收益來改變權力平衡。報告建議，美國及其盟友應加強跨部門合作，提升國家戰略準備和因對能力，以回應這種「灰色地帶」的競爭。

一些美國官員警告，中國可能在2027年之前對台灣發動軍事行動。但美國參謀首長聯席會議主席布朗上將（Gen. CQ Brown）將軍去年11月說，他懷疑中國是否會選擇武力奪取台灣。「它會嘗試用其他方式來實現目標，」布朗說道。

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