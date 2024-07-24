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凱米颱風暴雨釀災 菲律賓土石流12死60萬人撤離

颱風「凱米」（Gaemi）未在菲律賓群島登陸，卻加劇了當地北部的季風降雨，在首都馬尼拉釀成水患。（法新社）

颱風「凱米」（Gaemi）未在菲律賓群島登陸，卻加劇了當地北部的季風降雨，在首都馬尼拉釀成水患。（法新社）

2024/07/24 15:07

〔中央社〕颱風「凱米」（Gaemi）未在菲律賓群島登陸，卻加劇了當地北部的季風降雨，在首都馬尼拉釀成水患，並引發山區土石流，造成至少12人罹難，60萬人流離失所。

綜合法新社與美聯社報導，在人口稠密的馬尼拉，滂沱大雨將街道化為河流，當局派出搜救人員在市區各地協助低窪地區的民眾撤離。

民眾撐著「開花」的雨傘涉過深及大腿的渾水，或使用小船和購物推車來移動。

政府辦公機關和學校紛紛停班停課，超過70個國內和國際航班也因天候狀況遭到取消。

馬尼拉市郊的災變因應官員告訴法新社：「許多地區淹水，所以我們在市區各地部署搜救人員。有大量民眾求援。」

凱米颱風在菲律賓被稱為「卡麗娜」（Carina），菲國災害應變機構表示，卡麗娜帶來的雨量於5天內引發至少12起土石流和水患，造成至少8人喪命，並造成60萬人無家可歸，包括3.5萬人前往緊急避難所。

八打雁省（Batangas）阿岡西約鎮（Agoncillo）的一座鄉村棚屋遭土石流掩埋，搜救人員今天上午挖出1名孕婦和3名年齡介於9至15歲孩童的遺體，罹難人數來到12人。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在社群媒體平台X上發布聲明表示：「我已指示所有相關機構，向所有受到颱風卡麗娜和增強西南季風影響的人迅速提供援助。」

颱風凱米影響，24日馬尼拉大雨，一輛巴士穿過被淹水的道路。（路透社）

颱風凱米影響，24日馬尼拉大雨，一輛巴士穿過被淹水的道路。（路透社）

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