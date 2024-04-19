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美國安首長接連警告：中國入侵關鍵基礎設施伺機發動攻擊

中共與網路駭客行動示意圖。（路透資料照）

中共與網路駭客行動示意圖。（路透資料照）

2024/04/19 16:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國安局長霍夫（Timothy D. Haugh）就中國攻擊美國基礎設施提出警告後，聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）18日也警告，與中國政府有關的駭客已潛伏美國關鍵基礎設施，伺機「發動毀滅性攻擊」。

瑞伊18日在范德比大學的「當代衝突與新興威脅」安全會議上發表演說，指中國持續進行的駭客行動「伏特颱風（Volt Typhoon）」已成功入侵多個美國電信、能源、水務和其他關鍵領域公司，其行動目標是23家管線營運商。他指出，中國正在發展「能在其選擇的時間對我國關鍵基礎設施造成實體嚴重破壞的能力」，「其計畫是對民用基礎設施進行低強度打擊，來設法引發恐慌」。

瑞伊指出，中國駭客運作一套殭屍網路來隱匿其惡意網路行動；不過他表示，很難判定中國這種事先部署的網路行動意圖，是否與中國阻止美國保衛台灣的更廣泛企圖有關。

之前微軟、Google等美國民間科技和網路安全公司的資安研究報告，也將「伏特颱風」歸咎於中國。但中國外交部發言人日前表示，「伏特颱風」行動與中國政府無關，而是勒索軟體犯罪組織的一部分。

前一天，美國國安局局長兼網路司令部司令霍夫（Timothy D. Haugh）17日出席同一場安全論壇也提出警告，中國一直在設法進入關鍵基礎設施系統，以便在美中衝突時，威脅這些設施，「伏特颱風」駭客事件即是例子。

《紐約時報》指出，霍夫表示，中國正在確保在美中發生直接衝突前進入關鍵網絡，他未具體說明涉及哪些設施，但是其他美國官員表示，若中國進入軍事基地附近的關鍵基礎設施，就可能擾落或關閉系統，造成混亂，拖慢對太平洋或台海危機的反應時間。

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