印度發現「梵谷蜥蜴」！ 背部斑點宛如星空

印度發現新蜥蜴 ，背部宛如梵谷「星夜」。圖A為成年公蜥蜴、B成年母蜥蜴、C為亞成公蜥蜴。（圖取自《ZooKeys》期刊網站）

2024/05/19 20:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕大自然總是充滿驚喜，近日在印度南部西高止山脈（Western Ghats） ，科學家們發現了一個新的蜥蜴物種，牠們的背部有著宛如梵谷名畫「星夜」 （The Starry Night）般的藍色斑點，因此被命名為「梵谷擬攀蜥」（Cnemaspis vangoghi）。

《SciTech Daily》19日報導，梵谷擬攀蜥身型嬌小，體長僅約3.4公分，背部則有著明亮的藍色斑點。牠們主要棲息在岩石間，偶爾也會出現在建築物和樹木上。

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據報導，印度泰卡瑞野生動物基金會（Thackeray Wildlife Foundation）的科學家在 2022 年 4 月，前往印度南部西高止山脈的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）進行考察時，發現了這種蜥蜴。他們立即意識到這是一個新物種，並將其命名為「梵谷擬攀蜥」，以向這位荷蘭畫家致敬。

科學家阿加瓦爾（Ishan Agarwal）表示，梵谷擬攀蜥的背部斑點，讓他們聯想到梵谷的名畫「星夜』。」阿加瓦爾和他的同事坎德卡爾（Akshay Khandekar）和塔克雷（Tejas Thackeray）在研究中指出，梵谷擬攀蜥主要在清晨和傍晚的涼爽時段活動，是晝行性動物。目前，牠們只在非常有限的區域內被發現，代表著低海拔物種的「微型地方性」（micro-endemism）。

阿加瓦爾表示：「泰米爾納德邦的生物多樣性非常豐富，我們預計在考察結束後，將發現超過50種新的蜥蜴物種！」

他補充說：「在這次夏天的考察中，我還被蜱蟲叮咬了500多次，其中最密集的區域是在斯里維利普圖爾（Srivilliputhur）的低海拔乾燥森林，也就是梵谷擬攀蜥的發現地。」

相關研究成果近日發表在《動物學鑰匙》（ZooKeys）期刊。

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