西班牙動物園孵化瀕危科摩多巨蜥 10年來首度成功

西班牙動物園成功繁殖出科摩多巨蜥。圖為一個月大的巨蜥寶寶。（路透）

2023/03/29 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕科摩多巨蜥是世界上最大的蜥蜴，僅分布在印尼的4個島嶼上，目前已被「國際自然保護聯盟」（ICUN）列為「瀕危」（EN）物種。西班牙南部一座動物園28日表示，園方上個月在園內成功繁殖出5隻幼蜥，同時也是西班牙10年來首度成功繁殖科摩多巨蜥。

根據《路透》報導，位於西班牙南部「Bioparc Fuengirola」動物園的爬蟲部門負責人羅布列多（Milagros Robledo）表示，在園內成功繁殖科摩多巨蜥，「對我們所有人來說都是一項偉大成就」。園方指出，這5隻幼蜥的媽媽13歲的奧拉（Ora），牠在去年8月產下12顆蛋，園方從中挑選出5顆蛋，並以人工孵化方式孵蛋7個月，而巨蜥寶寶在2月成功出生。

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羅布列多提到，孵化作業是一項艱鉅任務，非常乏味且耗時，但成果令人十分滿意，這5隻幼蜥也代表了科摩多巨蜥「充滿希望的未來」。

羅布列多指出，在野外剛出生的科摩多巨蜥往往會搬遷到樹上，且不需要父母親的照顧，但是在動物園圈養環境中，牠們在不同的玻璃箱中生活，如此一來獸醫就可以監測牠們的生長情況，直到狀況許可、團聚後才向大眾展示。

巨蜥寶寶在2月孵化出生，目前約1個月大。（路透）

巨蜥媽媽「奧拉」。（路透）

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