北市文山區餐廳離奇命案 女員工陳屍冰櫃

台北市文山區木新路上一間家常餐廳，今日上午驚傳一起死亡案件。今日上午10時許餐廳員工開店時由於冷凍庫門遭反鎖，緊急聯絡鎖匠破門，破門後卻驚見餐廳的69歲劉姓女員工倒臥在冰櫃門口，已明顯失去生命跡象。文山一分局警方鑑識人員初步勘查，大體並無發現外力攻擊傷痕，已初步排除他殺嫌疑，據了解劉姓女員工昨日深夜離家後就失蹤，目前警方報請台北地檢署檢察官相驗以釐清確切死因。

警方調查，69歲的劉姓女子在該間餐廳工作多年，其家屬向警方表示，劉女於昨日夜間22時許獨自離家後就未再返家。今日上午餐廳開門營業後，員工發現冷凍庫大門鎖死無法開啟，且持續聯絡不上劉女，察覺異狀後趕緊通報負責人並找來鎖匠破壞門鎖，沒想到門一開就發現劉女倒臥在門口處。

救護人員抵達現場時，確認劉女已全身僵硬、明顯死亡，因此未送醫救治。警方隨後封鎖現場進行採證，鑑識人員檢視劉女身體狀況，並未發現遭人攻擊的抵抗傷或任何可疑傷痕，現場也無打鬥或入侵痕跡。警方勘查發現，該冷凍庫門口內側設有緊急開門裝置，經測試功能運作正常。

警方研判，死者劉女疑似是在昨日深夜自行返回餐廳進入冷凍庫後，因不明原因將門反鎖而受困其中。雖然現場設有緊急逃生裝置，但死者為何未及時脫困，仍待進一步釐清。目前警方已完成現場測繪並製作家屬筆錄，將由檢察官進行相驗，確認死者是否因低溫導致失溫死亡，或是因身體疾病因素釀成憾事。

