為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

習普見面僅擁抱拍肩 不見「社會主義兄弟之吻」

俄羅斯總統普廷（右）與中國國家主席習近平（左），16日在北京會談結束後相擁道別。（路透）

俄羅斯總統普廷（右）與中國國家主席習近平（左），16日在北京會談結束後相擁道別。（路透）

2024/05/17 18:36

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯總統普廷16日飛抵北京，展開兩天國是訪問，並開啟中俄「新時代」全面戰略協作夥伴關係，會談結束後相擁道別時，不見社會主義國家領導人間常見的親吻，卻也促成兩人罕見的互擁。

俄羅斯在忙於應付因入侵烏克蘭而招致的西方制裁的同時，也日益仰賴與正在挑戰美國在量子運算、間諜活動到硬軍事實力等領域的霸主地位的中國的貿易。

恪守中式政治文化原則的習近平向來喜怒不形於色，但他在與普廷見面時，還是看似熱情地抓著普廷的肩膀與之抱了2次。

中國官媒央視發布的影片顯示，習普16日傍晚在中南海相互擁抱，身旁有不少助理與官員，其中有些人還鼓掌。這段影片在中國社群媒體上頗具人氣。

習普此番見面，還發布深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明，明指反對由美國主導的世界秩序，以及誓言在從太空與核子技術到金融與製造等領域上合作。

習近平在峰會上稱中俄關係歷經風雨，歷久彌堅；普廷則說，與習近平進行「熱烈與同志式」的會談，然兩人的肢體互動，仍僅止於擁抱，而無抱1次外加親臉頰3次的全套「社會主義兄弟之吻」（socialist fraternal kiss）。

社會主義兄弟之吻是在冷戰正熾之際，盛行於包括前蘇聯領導人布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）等社會主義國家領袖間一種特殊問侯方式，雙方若關係夠親密，甚至會吻唇而非僅吻臉頰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新任期首度出訪 俄羅斯總統普廷5/16、5/17訪中
2024/05/14 15:54

新任期首度出訪 俄羅斯總統普廷5/16、5/17訪中
為烏俄戰爭讚北京 普廷：俄方從未拒絕談判
2024/05/15 08:34

為烏俄戰爭讚北京 普廷：俄方從未拒絕談判

房市交易熱 永慶房產南台灣績效創高
中俄深化戰略合作 批美破壞穩定
2024/05/17 05:30

中俄深化戰略合作 批美破壞穩定
普廷凌晨飛抵北京 將見習近平、李強
2024/05/16 07:55

普廷凌晨飛抵北京 將見習近平、李強

2025碳費開徵 新成屋銷售量創新高
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播