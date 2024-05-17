習普見面僅擁抱拍肩 不見「社會主義兄弟之吻」

俄羅斯總統普廷（右）與中國國家主席習近平（左），16日在北京會談結束後相擁道別。（路透）

2024/05/17 18:36

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯總統普廷16日飛抵北京，展開兩天國是訪問，並開啟中俄「新時代」全面戰略協作夥伴關係，會談結束後相擁道別時，不見社會主義國家領導人間常見的親吻，卻也促成兩人罕見的互擁。

俄羅斯在忙於應付因入侵烏克蘭而招致的西方制裁的同時，也日益仰賴與正在挑戰美國在量子運算、間諜活動到硬軍事實力等領域的霸主地位的中國的貿易。

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恪守中式政治文化原則的習近平向來喜怒不形於色，但他在與普廷見面時，還是看似熱情地抓著普廷的肩膀與之抱了2次。

中國官媒央視發布的影片顯示，習普16日傍晚在中南海相互擁抱，身旁有不少助理與官員，其中有些人還鼓掌。這段影片在中國社群媒體上頗具人氣。

習普此番見面，還發布深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明，明指反對由美國主導的世界秩序，以及誓言在從太空與核子技術到金融與製造等領域上合作。

習近平在峰會上稱中俄關係歷經風雨，歷久彌堅；普廷則說，與習近平進行「熱烈與同志式」的會談，然兩人的肢體互動，仍僅止於擁抱，而無抱1次外加親臉頰3次的全套「社會主義兄弟之吻」（socialist fraternal kiss）。

社會主義兄弟之吻是在冷戰正熾之際，盛行於包括前蘇聯領導人布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）等社會主義國家領袖間一種特殊問侯方式，雙方若關係夠親密，甚至會吻唇而非僅吻臉頰。

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