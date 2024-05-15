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為烏俄戰爭讚北京 普廷：俄方從未拒絕談判

普廷（見圖）接受中國官媒《新華社》專訪，在談及烏俄戰爭時稱，他從未拒絕談判，並指北京很清楚這場危機的根源，重申對透過對話解決問題持開放態度。（法新社）

普廷（見圖）接受中國官媒《新華社》專訪，在談及烏俄戰爭時稱，他從未拒絕談判，並指北京很清楚這場危機的根源，重申對透過對話解決問題持開放態度。（法新社）

2024/05/15 08:34

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）將於16日至17日訪問中國，行前他接受中國官媒《新華社》專訪，談及烏俄戰爭時自稱從未拒絕談判，還說北京「很清楚這場危機的根源」，並重申對透過對話解決問題持開放態度。

中國外交部近日宣布，普廷將於5月16日至17日對中國進行國是訪問，這也是普廷於本屆總統任內首度出訪。俄方表示，本次普廷前往中國進行國是訪問，是對習近平去年在當選中國國家主席後訪俄的回訪。

普廷在行前接受中國官媒《新華社》專訪時指出，他與習近平於2010年3月相識，兩人相識已久，並指中國與俄羅斯是久經考驗的可靠朋友，目前兩國戰略夥伴關係達到前所未有的高水平，因此也決定將中國作為他就任總統後第一個出訪的國家。

針對烏俄戰爭議題，普廷表示非常認同，習近平上月會見德國總理蕭茲時，提出的和平解決烏克蘭危機的4項原則，並指北京很清楚這場危機的根源，和其全球地緣政治影響，並指習近平提出的4巷原則，是對中方先前發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》12點主張的補充。普廷稱中方的提議實事求是、具有建設性。

普廷：都是「他們」的錯

普廷也批評，不幸的是，烏克蘭及其西方的贊助者都不支持這些措施，他們並未準備在相互尊重和考慮彼此利益的基礎上進行平等、誠實和公開的對話，不願意討論全球危機的根本原因和根源。

普廷也指稱，今天的全球衝擊正是「由他們過去幾年和幾十年的政策」所引發的，並質疑西方國家頑固地致力於「孤立」、「懲罰」俄羅斯，對俄方實施了近1萬6000項單方面的非法制裁，卻對「納粹主義的死灰復燃」，以及烏克蘭在俄國領土上發起的恐怖攻擊視而不見。

普廷也辯稱，俄方從未拒絕談判，並對透過對話解決問題持開放態度。希望透過和平手段全面、可持續、公正地解決俄烏衝突，並強調談判必須考慮到所有參與這場衝突的國家，包括俄羅斯的利益。

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