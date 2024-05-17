中俄深化戰略合作 批美破壞穩定

中國國家主席習近平十六日上午在北京人民大會堂東門外廣場為訪中進行國是訪問的俄羅斯總統普廷舉行歡迎儀式。（路透）

2024/05/17 05:30

擴大貿易與軍事往來

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在俄羅斯軍隊正於烏克蘭東北部的哈爾科夫州發動攻勢之際，俄羅斯總統普廷十六日抵達中國北京展開兩天國是訪問，與中國國家主席習近平在下午與晚上分別舉行兩次會談，兩人並簽署聯合聲明，同意深化戰略合作夥伴關係，擴大貿易與軍事往來，並點名批判美國與北約圖謀破壞戰略穩定。中國則再次呼籲政治解決烏克蘭危機，俄國對此表示歡迎。

這是普廷取得第五任期後首次出國訪問，也是他繼去年十月之後，半年來第二次訪問中國。習近平恭賀普廷連任外，也說中俄關係得來不易，兩國建交七十五週年樹立了互利共贏的典範。普廷則指兩國關係是維繫國際穩定的關鍵因素，希望此行能為雙邊合作發展提供新動力。

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譴責美在亞太地區部署飛彈

根據「中俄深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，雙方再次對美國為維持自身絕對軍事優勢而破壞戰略穩定的企圖表示嚴重關切，中俄並反對在亞洲和太平洋地區，拚湊封閉排他的集團架構，特別是針對任何第三方的軍事同盟。雙方指出，美國「印太戰略」以及北約圖謀在亞太地區採取的破壞性動向，對該地區和平穩定造成消極影響。

聲明抨擊美國抱守冷戰思維和陣營對抗模式，在全球及太空建設與部署反彈道飛彈系統，強化北約在歐洲「核共享」安排和對個別盟友提供「延伸威懾」，在澳洲開展美英澳核潛艦合作，實施在亞太和歐洲地區部署並向其盟友提供陸基中短程飛彈的計畫。

習普會形同再次確認中俄關係「無上限」，兩國強調會擴大軍演，提升雙邊貿易與擴大雙邊貿易本幣結算比重，由目前九十％繼續增長；加強地方合作，推動新成員融入現有金磚合作機制。

中籲政治解決烏克蘭危機

值得注意的是，習近平再次提出呼籲政治解決烏克蘭危機，普廷則對此表示感謝。在俄國入侵烏克蘭後，西方制裁使俄羅斯在經濟上越來越依賴中國。去年，中俄貿易總額新增二千四百億美元。對此，美國智庫「哈德遜研究所」專家拉夫（Peter Rough）認為，中國既無意放棄俄國，也不想失去與西方經濟整合所帶來的優勢，他認為中國會繼續執行這種「騎牆」的做法，繼續測試西方的紅線。

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