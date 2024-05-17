為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

華為秀AI生圖能力 跳出可疑代碼遭質疑造假

華為日前公開展示其人工智慧文生圖能力，但過程中運行一度中斷，出現「time.sleep（6）」代碼，引發外界質疑圖文並非自動生成，而是涉嫌人為操控造假。（圖擷自網路）

華為日前公開展示其人工智慧文生圖能力，但過程中運行一度中斷，出現「time.sleep（6）」代碼，引發外界質疑圖文並非自動生成，而是涉嫌人為操控造假。（圖擷自網路）

2024/05/17 09:10

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華為日前公開展示其人工智慧文生圖能力，但過程中運行一度中斷，出現「time.sleep（6）」代碼，引發外界質疑圖文並非自動生成，而是涉嫌人為操控造假。華為今否認此說法並稱將開放真實代碼。

綜合中媒報導，華為於本月10日公開展示其人工智慧文生圖能力，但在過程中運行一度中斷，畫面上還顯示「time.sleep（6）」代碼。對此外界質疑，這段代碼代表「人為控制從輸入到輸出，過程6秒鐘」，質疑其圖文結果並非自動生成。

對此華為方面回應稱，此次演示過程中的代碼是真實的而非造假，並指現場圖片為即時生成的圖片，並非調取預置圖片，為進一步證明真實性，華為也將在昇騰社區上開放此次演示的全部代碼。

不過在華為的發文下方，仍有許多昇騰社區會員要求，華為盡快公布原始碼。

據悉，昇騰是華為旗下的AI計算晶片，根據官方介紹，昇騰計算產業是基於昇騰系列（HUAWEI Ascend）處理器和基礎軟體構建的全棧AI計算基礎設施、行業應用及服務，包括昇騰系列處理器、系列硬體、行業應用及服務等全產業鏈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美FCC擬禁止華為等中企 參與無線設備認證流程
2024/05/02 09:40

美FCC擬禁止華為等中企 參與無線設備認證流程
中國客戶不想要輝達降階版晶片 轉單華為
2024/01/08 06:54

中國客戶不想要輝達降階版晶片 轉單華為
華為智界S7「截胡」小米SU7 網友批：吃相難看
2024/05/13 12:19

華為智界S7「截胡」小米SU7 網友批：吃相難看
監管文件：輝達首度將華為視為AI等領域競爭對手
2024/02/23 09:43

監管文件：輝達首度將華為視為AI等領域競爭對手
晶片技術突破美國封鎖 中國華為今年營收逾3兆元
2023/12/29 13:42

晶片技術突破美國封鎖 中國華為今年營收逾3兆元
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播