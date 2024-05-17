華為秀AI生圖能力 跳出可疑代碼遭質疑造假

華為日前公開展示其人工智慧文生圖能力，但過程中運行一度中斷，出現「time.sleep（6）」代碼，引發外界質疑圖文並非自動生成，而是涉嫌人為操控造假。（圖擷自網路）

2024/05/17 09:10

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華為日前公開展示其人工智慧文生圖能力，但過程中運行一度中斷，出現「time.sleep（6）」代碼，引發外界質疑圖文並非自動生成，而是涉嫌人為操控造假。華為今否認此說法並稱將開放真實代碼。

綜合中媒報導，華為於本月10日公開展示其人工智慧文生圖能力，但在過程中運行一度中斷，畫面上還顯示「time.sleep（6）」代碼。對此外界質疑，這段代碼代表「人為控制從輸入到輸出，過程6秒鐘」，質疑其圖文結果並非自動生成。

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對此華為方面回應稱，此次演示過程中的代碼是真實的而非造假，並指現場圖片為即時生成的圖片，並非調取預置圖片，為進一步證明真實性，華為也將在昇騰社區上開放此次演示的全部代碼。

不過在華為的發文下方，仍有許多昇騰社區會員要求，華為盡快公布原始碼。

據悉，昇騰是華為旗下的AI計算晶片，根據官方介紹，昇騰計算產業是基於昇騰系列（HUAWEI Ascend）處理器和基礎軟體構建的全棧AI計算基礎設施、行業應用及服務，包括昇騰系列處理器、系列硬體、行業應用及服務等全產業鏈。

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