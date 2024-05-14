基因騙局！研究揭葉鼻蝠「平行演化」奧秘

體型較小的索羅門群島葉鼻蝠Hipposideros diadama （取自維基百科）

2024/05/14 08:06

［編譯陳成良／綜合報導］科學家常依據生物的外貌和體型進行分類，但最新研究發現，這種方法可能存在誤區。索羅門群島的兩種葉鼻蝠（leaf-nosed bats）雖然生活在不同島嶼上且外貌相似，基因分析卻揭示了驚人的多樣性，挑戰了傳統的分類方法，也突顯了保育工作的獨特需求。

據《每日科技網》（scitechdaily）5月11日報導，澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）和美國堪薩斯大學（University of Kansas）的研究團隊，近日在《演化》（Evolution）期刊上發表了這項研究成果。他們收集了索羅門群島葉鼻蝠的樣本，並進行了基因分析。

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過去的研究僅依據外貌特徵，認為不同島嶼上體型相似的蝙蝠屬於同一物種。例如，在不同島嶼上，中等體型的葉鼻蝠看起來幾乎一模一樣，因此被認為是同一物種。然而，基因測序結果卻顯示，這些外表相似的大型葉鼻蝠，實際上並非近親。這意味著牠們是在不同的島嶼上獨立演化出相同體型和外貌，而不是因為擁有共同祖先。

研究團隊進一步測量了不同島嶼蝙蝠的精確尺寸，證實了早期科學家的觀察結果，也就是不同島嶼的大型葉鼻蝠的測量結果確實非常接近。但基因分析卻表明，牠們是不同的物種。

研究人員聲稱，這是平行演化的一個罕見例子，認為大型蝙蝠是從小型蝙蝠多次獨立演化而來的，以利用不同的獵物資源。平行演化（Parallel evolution）指的是原先具有相似性狀的物種，在相似的演化壓力下與時空條件下，發展出相似特徵的演化現象。

「當我們利用蝙蝠的 DNA 建立親緣關係樹時，發現我們原本以為是索羅門群島單一物種的大型蝙蝠，實際上是小型蝙蝠在不同島嶼上多次獨立演化成大型蝙蝠的結果，」研究共同作者拉弗里（Tyrone Lavery）說。「我們認為，這些大型蝙蝠可能是為了利用小型蝙蝠沒有食用的獵物而演化。」

這項研究結果對保育工作具有重要意義。過去根據體型進行的分類可能導致誤判，而基因分析顯示，每個島嶼上的大型蝙蝠族群在基因上都是獨特的，需要進行個別的保育措施。

此外，這項研究也挑戰了演化生物學的傳統觀念。它表明，即使是外貌相似的生物，也可能擁有截然不同的基因背景，這也突顯了基因分析在生物多樣性研究中的重要性。

體型較小的索羅門群島葉鼻蝠（右，學名：Hipposideros diadema）和較大的葉鼻蝠（左，學名：Hipposideros dinops），外觀相近，卻是不同的物種。（取自維基百科）

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