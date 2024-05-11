美國青少年丟擲石塊砸死駕駛 認罪後最高可判32年刑期

美國3名18歲少年扔擲石塊砸死路過駕駛，其中1名少年夸克（見圖）認罪後，仍然面臨20至32年刑期。（美聯社）

2024/05/11 15:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2023年4月19日晚間，美國科羅拉多州3名18歲的少年，在丹佛郊區朝路上車輛扔擲石塊，導致20歲女駕駛巴特爾（Alexa Bartell）喪命，其中1名少年夸克（Zachary Kwak）在認罪後，仍然面臨20至32年刑期。

據《ABC》報導，夸克與同夥科尼格（Joseph Koenig）、卡羅爾-奇克（Nicholas "Mitch" Karol-Chik）落網後，被指控13項罪嫌，當中包括極度冷漠（extreme indifference）的一級謀殺，若該項罪名成立直接就是無期徒刑。

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對此，夸克本月10日決定承認犯下一級和二級襲擊等罪嫌，藉此換取檢方對他撤掉謀殺指控。另一方面，卡羅爾-奇克和科尼格都拒絕認罪，將分別在6月7日、7月19日開庭審理，夸克則會在他們之後的9月3日宣判刑期。

據了解，卡羅爾-奇克當初被捕時，曾供稱他們3人都有扔石頭，每當砸中車子時都會感到很興奮；夸克則拍下受害駕駛巴特爾的車輛照片，打算交給2名同夥當成「紀念品」。

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