為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美國青少年丟擲石塊砸死駕駛 認罪後最高可判32年刑期

美國3名18歲少年扔擲石塊砸死路過駕駛，其中1名少年夸克（見圖）認罪後，仍然面臨20至32年刑期。（美聯社）

美國3名18歲少年扔擲石塊砸死路過駕駛，其中1名少年夸克（見圖）認罪後，仍然面臨20至32年刑期。（美聯社）

2024/05/11 15:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2023年4月19日晚間，美國科羅拉多州3名18歲的少年，在丹佛郊區朝路上車輛扔擲石塊，導致20歲女駕駛巴特爾（Alexa Bartell）喪命，其中1名少年夸克（Zachary Kwak）在認罪後，仍然面臨20至32年刑期。

《ABC》報導，夸克與同夥科尼格（Joseph Koenig）、卡羅爾-奇克（Nicholas "Mitch" Karol-Chik）落網後，被指控13項罪嫌，當中包括極度冷漠（extreme indifference）的一級謀殺，若該項罪名成立直接就是無期徒刑。

對此，夸克本月10日決定承認犯下一級和二級襲擊等罪嫌，藉此換取檢方對他撤掉謀殺指控。另一方面，卡羅爾-奇克和科尼格都拒絕認罪，將分別在6月7日、7月19日開庭審理，夸克則會在他們之後的9月3日宣判刑期。

據了解，卡羅爾-奇克當初被捕時，曾供稱他們3人都有扔石頭，每當砸中車子時都會感到很興奮；夸克則拍下受害駕駛巴特爾的車輛照片，打算交給2名同夥當成「紀念品」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
淡水6000元命案大逆轉！員工說溜嘴 老闆認了替17歲兒子頂罪
2024/05/07 17:36

淡水6000元命案大逆轉！員工說溜嘴 老闆認了替17歲兒子頂罪
在兒子面前活埋女兒 南韓單親媽被輕判3年
2024/05/05 11:02

在兒子面前活埋女兒 南韓單親媽被輕判3年
真兇是他？美國少女雙屍案20年後偵破 神職人員被判無期徒刑
2024/05/11 14:52

真兇是他？美國少女雙屍案20年後偵破 神職人員被判無期徒刑
滅門？美民宅驚見5屍帶傷 奧克拉荷馬警方朝他殺偵辦
2024/04/23 09:36

滅門？美民宅驚見5屍帶傷 奧克拉荷馬警方朝他殺偵辦
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播