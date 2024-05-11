真兇是他？美國少女雙屍案20年後偵破 神職人員被判無期徒刑

美國阿拉巴馬州2名17歲少女，1999年開車外出失蹤，2人遺體被塞在後車廂內。（美聯社）

2024/05/11 14:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1999年7月31日，美國阿拉巴馬州2名17歲少女開車外出後失蹤，警方尋獲車輛時在後車廂內發現2人遺體，全案由於缺乏線索因此多年未破，直到2019年終於鎖定嫌疑人為卡車司機、教會神職人員麥克雷尼（Coley McCraney），並於2023年判處無期徒刑，但仍存在疑點，相關案情本月10日透過新聞節目《20/20》對外播出。

據《ABC》報導，案發當天是少女比斯利（JB Beasley）的17歲生日，她晚上開心地約了同齡好友霍利特（Tracie Hawlett）一同外出，打算去州內赫蘭（Headland）地區參加派對，但半路上找不到地點。

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最終，2名少女來到鄉下地區歐扎克（Ozark）一處加油站，透過公用電話打給霍利特母親羅伯茨（Carol Roberts），指稱她們已找到回家的方向，羅伯茨聽到後安心地去睡覺了，孰料醒來時發現女兒仍然沒回來。

心急如焚的母親連忙報案，警方獲報後迅速搜索，幾小時內就在加油站旁不到1英里（約1.6公里）處發現比斯利的黑色馬自達轎車，車內看起來毫無異狀，女孩們的物品、皮夾都沒有失竊。

調查人員在附近搜索都沒看到女孩，直到有警察靈光一閃打開後車廂，這才看到比斯利和霍利特頭部中彈的遺體。當年曾參與辦案的阿拉巴馬州調查局退休小隊長塔克（Barry Tucker）透露，看到如此純真又年輕的生命被奪走時，真的很難令人接受。

由於本案線索稀少，不少調查方向都陷入了死胡同，直到2018年歐扎克警察局長沃克（Marlos Walker），透過新聞得知在加州殺害、性侵多人的「金州殺手」因DNA系譜落網，便將少女雙屍案採集到的DNA寄給實驗室。

2019年，沃克終於收到了比對結果，在可能名單中看到自己高中同學麥克雷尼的名字後相當訝異，便在對方同意下取得樣本，沒想到和比斯利遺體上採集的檢體完全吻合，隨即於同年3月15日將其逮捕。

據了解，麥克雷尼在落網後否認犯案，其作案槍械至今仍未尋獲，也沒有任何目擊證人，因此當地部分民眾相當懷疑他是否為真正兇手，辯護律師也指稱在比斯利體內發現的精液，只能證明麥克雷尼和比斯利有過性關係。

麥克雷尼出庭時辯稱，他在案發前幾個月曾在商場碰到比斯利，並將自己的電話號碼寫給對方，當時少女化名為珍妮佛（Jennifer）。到了案發當天，他和比斯利約好去歐扎克碰面，兩人在他的卡車後座發生性行為後就各自離開了。

然而，麥克雷尼的辯詞無法說服陪審團，於2023年4月26日裁定他謀殺和性侵罪嫌成立，法官最終判處無期徒刑，比斯利和霍利特的家屬在得知判決後都感到慰藉。

另一方面，目前在阿拉巴馬州監獄服刑的麥克雷尼堅稱他是清白的，強調自己並不是兇手，已透過律師繼續提出上訴。

卡車司機、教會神職人員麥克雷尼被判處無期徒刑。（美聯社）

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