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以哈休戰談判破局！以色列擴大空襲拉法市 恐釀人道災難

以色列9日擴大進攻加薩南部城市拉法多個區域，聯合國警告，加薩南部聚集大批難民，全面進攻恐釀大規模平民傷亡和人道主義災難。（資料照，路透）

以色列9日擴大進攻加薩南部城市拉法多個區域，聯合國警告，加薩南部聚集大批難民，全面進攻恐釀大規模平民傷亡和人道主義災難。（資料照，路透）

2024/05/10 09:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩戰事再升溫，美國總統拜登8日雖直言，若以色列進攻將暫停供應砲彈和其他武器給以色列，不過以色列9日擴大進攻加薩南部城市拉法多個區域，以色列的高級官員更指，在開羅舉行的停火談判未達成協議，以方將持續在拉法及其他加薩地帶的行動。聯合國則警告，加薩南部聚集大批難民，全面進攻恐釀大規模平民傷亡和人道主義災難。

綜合外媒報導，在埃及與卡達充當調停者下，上週在埃及首都開羅舉行新一輪加薩停火談判，不過最終未能促成停火協議，包含哈瑪斯和以色列代表團，以及美國中情局長伯恩斯於9日時都已離開埃及。

CNN報導更引述3名消息人士指出，哈瑪斯要求以色列先同意暫停戰鬥12週，以色列官員則堅決反對，認為延長停火等同結束戰事，強調仍希望殲滅哈瑪斯的殘餘勢力。

報導提到，雖然美國總統拜登於8日才呼籲以色列，若進攻拉法將暫停供應武器，但以色列於9日仍對拉法（Rafah）多個區域展開空襲，一名以色列高級官員於9日晚間更指出，在開羅舉行停止加薩敵對行動的最新一輪間接談判已經結束，以色列將按計劃繼續在拉法和加薩走廊其他地區的行動。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）在接受以媒採訪時則質疑，停供武器的決定，是一個令人十分失望的決定、甚至令人沮喪，並稱此舉是源自國會對拜登的政治壓力、美國校園抗議活動以及即將到來的選舉。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於9日時也指出，無論是誰都無法阻擋以色列自衛，並強調「如果以色列被迫孤軍奮戰，那以色列將孤軍奮戰。」

聯合國方面則指出，隨著以色列擴大攻勢，並封鎖了大部分援助物資進入的2個南部過境點，自週日以來已無援助卡車進入加薩，此情況可能導致其在加薩的所有人道主義行動停止。由於加薩南部有超過100萬流離失所的巴勒斯坦人在該處避難，歐美國家及聯合國也警告，全面襲擊可能會導致大規模平民傷亡和人道主義災難。

聯合國也估計，自週一以來已有超過8萬人逃離拉法，聯合國兒童基金會駐拉法的一名官員則指出，留在加薩南部城市的人，包括60萬名兒童，是最脆弱的群體，對其生活條件十分擔憂

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