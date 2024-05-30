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長江汙染飄死魚 中國官員拒檢測嗆「茅台也能喝死人」！下場慘了

中國長江下游支流的滁河遭受汙染。（擷取自微博）

中國長江下游支流的滁河遭受汙染。（擷取自微博）

2024/05/30 19:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江下游支流滁河23日出現大量死魚死蝦，民眾擔心是流入滁河的汙水有毒。央視記者帶著民眾的疑惑前往事發地，採訪一名生態環境分局的局長，怎料局長竟表示，「茅台也能喝死人，需要對茅台做毒性分析嗎？」採訪畫面曝光後，引起百姓不滿，最後慘遭撤職。

綜合中媒報導，導致滁河汙染的原因，與7日當地一間石油公司的原料倉庫發生火災有關，一名槽罐車司機在卸載危險化學物品「粗甲醇」操作不當，導致起火，使許多汙染物質流入附近的溝渠與水道中，最終外洩至滁河。

由於當地居民發現河面上出現大量死魚死蝦，臭味薰人，便擔心流入滁河的汙水是否有毒性，希望相關部門做水質檢測。對此，《央視新聞》記者前往滁州市全椒縣生態環境分局採訪。

面對記者提問河水是否有毒，生態環境分局局長竇平認為，沒有必要做毒性分析，更是打了比方說道，「喝茅台也能喝死人，喝死人後，需要對茅台做毒性分析嗎？」。另外，全椒縣水利局黨組成員楊俊也在採訪中說出，「我還有兩個月就退休啦，我也不該過多的問這些事情。」

兩位官員的採訪畫面曝光後，傲慢言論引起中國百姓不滿，安徽省緊急成立了調查小組，對事件展開全面調查。最終，造成多位全椒縣官員被免職，除了竇平、楊俊兩人外，全椒縣縣委書記、全椒縣生態環境分局辦公室主任等人都遭解職。

生態環境局分局長打比方說，「茅台也能喝死人，需要對茅台做毒性分析嗎？」（擷取自微博）

生態環境局分局長打比方說，「茅台也能喝死人，需要對茅台做毒性分析嗎？」（擷取自微博）

生態環境局分局長打比方說，「茅台也能喝死人，需要對茅台做毒性分析嗎？」（擷取自微博）

生態環境局分局長打比方說，「茅台也能喝死人，需要對茅台做毒性分析嗎？」（擷取自微博）

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