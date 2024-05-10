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阻以攻拉法 美警告停供武器

美國國防部長奧斯汀（左）和參謀首長聯席會議主席布朗（右），8日出席聯邦參議院撥款委員會國防小組委員會召開的聽證會，遭到反對以哈戰爭的民眾抗議。（美聯社）

美國國防部長奧斯汀（左）和參謀首長聯席會議主席布朗（右），8日出席聯邦參議院撥款委員會國防小組委員會召開的聽證會，遭到反對以哈戰爭的民眾抗議。（美聯社）

2024/05/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登八日首度公開警告，若以色列地面部隊大舉進攻加薩走廊最南端的拉法，華府將暫停向以色列提供武器。儘管如此，以軍九日仍在拉法附近集結坦克，並開火造成傷亡，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」也予以回擊。

拜登八日接受訪問時表示，「他們（以軍）若進入拉法…我不會供應武器」。這是拜登迄今所發表的最直接的評論。拜登坦承，在已進入第八個月的以哈戰爭中，美國提供給以色列的炸彈已導致加薩百姓死亡。

以色列未立即置評拜登的發言，但以國總理納坦雅胡已揚言，為掃蕩盤據於此的哈瑪斯好戰份子，拉法行動勢在必行。

拉法是迄今唯一未遭以軍地面部隊入侵的加薩主要城市；當地居民與救護人員表示，以軍坦克在拉法東部住宅區一座清真寺附近，造成三人死亡與數人受傷；居民聲稱看到以國直升機在東郊開火，無人機在住宅上空盤旋。

隨著以哈停火談判持續在埃及開羅進行，哈瑪斯與恐怖團體「伊斯蘭聖戰組織」表示，已對拉法東郊的以軍發動襲擊，向以軍陣地發射反坦克火箭與迫擊砲。

美國是以色列最大的軍火供應者，並在去年十月以哈爆發武力衝突後，加速對以國交運武器。美國官員八日證實，由於有危及加薩平民之虞，華府將暫停向以色列運送一八○○枚兩千磅炸彈與一七○○枚五百磅炸彈。

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