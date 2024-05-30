藍白國會擴權亂政 經濟學人智庫：將重新評估台灣民主指數

立法院28日三讀通過立院職權行使法部分條文修正案，藍白立委振臂高呼，綠委則比倒讚。（資料照）

2024/05/30 20:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近期國會亂象引發國際關注，不少外國學者發聲直指有被藍白強推國會改革法案，有悖於民主精神，超越大多數憲政民主國家的國會權力範疇。全球政經商情資料庫「經濟學人智庫」（Economist Intelligence Unit，EIU）近日發布的最新評估報告，也對台灣國會改革表達擔憂，並表示將重新評估台灣民主指數。

藍白仗人數優勢，28日在院會三讀通過立法院職權行使法部分條文修正案，引發各界熱議。英國經濟學人智庫隔天（29日）刊出供付費會員觀看的評估報告。獨立網路平台「沃草」今天（30日）特別整理重點表示，「報告中指出，雖然法律已通過，但這場政治戲碼還未落幕。報告評估，台灣憲法法庭很有機會推翻這次修法，而這些法律程序將維持數月，力推修法的國民黨和民眾黨將會繼續扮演著『政府迫害的受害者角色』，強化他們對民進黨的敵意，立法部門將出現僵局。」

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「報告分析，國民黨和民眾黨的強硬修法，引發強烈的民眾反彈，近期很有機會出現大規模的街頭抗議。不過，報告也說抗議大致上會維持和平，不會導致大型暴力行動或商業行為的破壞。」

沃草指出，依據經濟學人智庫最新的2023年民主指數，台灣在全世界排名第10名，符合「完全民主」國家定義，更居亞洲國家榜首，不過該智庫表示「將因應此次修法造成的國會擴權和權力分立破壞，重新評估台灣民主指數。」

經濟學人智庫成立於1946年，是《經濟學人》（The Economist）雜誌的研究部門，同時也是號稱歷史最悠久、涵蓋範圍最廣的全球政經商情資料庫，在全球有270位分析師、研究團隊和撰稿人，遍布250個國家，長期幫助企業和政府分析全球最新局勢，頗具權威。

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