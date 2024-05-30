8中企侵門踏戶挖角台灣科技人才 調查局連搜4天送辦數十人

調查局執行搜索。（調查局提供）

2024/05/30 17:52

〔記者陳彩玲／台北報導〕又有8家中國高科技企業被查出非法在台挖角高科技人才，其中，被美國政府列入制裁名單的中國浙江大華技術公司，涉嫌在台私設據點，甚至將員工投保於人力派遣公司名下，躲避查緝；另7間則是未經許可在台設辦公室非法招攬研發人員，其中，矽睿科技在台負責人林秋培去年被逮，認罪獲緩起訴，未料，如今又另起爐灶，調查局27日起連4天兵分多路搜索，共計帶回公司負責人、主管等數十名被告，訊後分送台北、新北等地檢署偵辦。

監控設備製造商中國浙江大華技術公司協助中共侵害新疆少數民族人權，被美國政府列入制裁名單及軍火工業黑名單。新北市調處接獲情資，浙江大華非法在台私設2處據點，挖角我國科技人才，報請新北地檢署指揮搜索，約談在台負責人，訊後依法送辦。

請繼續往下閱讀...

中國上海矽睿科技2022年未經許可，利用香港分公司名義，在台設辦公室非法招攬研發人員，檢調偵辦時，辦公室負責人林秋培坦承以每月7000美元代價，替中企工作及在台招攬員工；台北地檢署考量他已認罪，當時依違反兩岸條例予以緩起訴1年，條件是向公庫繳交40萬元。

沒想到，林男獲緩起訴仍不改惡行，竟於同址以人頭負責人名義另起爐灶、重操舊業，台北地檢署今天指揮台北市調處執行搜索4處，約談林秋培、助理等3名被告。

此外，還有6間中企，包括盛泰光電、立訊精密、禹創半導體（深圳）、中國海柔、中國杭州萬高、中國南京初芯，也以相同手法在台非法設立辦公室，招攬我國高科技人才，調查局接獲情資後，連4天發動搜索，約談在台公司負責人、主管等數十名被告，訊後移送各地檢署偵辦，全案朝違反《兩岸人民關係條例》偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法