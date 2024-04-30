馬頭星雲驚現「馬鬃」！ 韋伯太空望遠鏡捕捉到空前清晰影像

韋伯太空望遠鏡捕捉到「馬頭星雲」歷來最清晰的紅外線影像。馬頭星雲是夜空中最壯麗、最容易識別的天體之一。（美聯社）

2024/04/30 16:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）4月30日宣布，韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）成功捕捉到馬頭星雲（Horsehead Nebula）前所未有的清晰紅外線影像。這項發現，不僅使科學家們對星雲本身的立體結構有了全新認識，更進一步揭露了星際粒子如何吸收和散射光線的過程，為探索宇宙奧秘打開了新窗口。

綜合《美聯社》及《法新社》報導，馬頭星雲是於獵戶星座（Orion）內的著名星雲，距離地球約1300光年，因其特殊的「馬頭」外形而得名，一直是觀星者最鍾愛的天文景觀之一。過去，由於星際塵埃阻擋，我們難以窺探馬頭星雲全貌。然而，韋伯太空望遠鏡憑藉其強大的紅外線觀測能力，成功穿透塵埃雲霧，近距離拍攝到馬頭星雲上部的「馬鬃」結構，首次清晰呈現了星雲邊緣的細微紋理。

請繼續往下閱讀...

影像中可見，由於附近熱星的強光輻射，這片氫雲漸漸被蒸發，微小粒子隨著加熱氣體的外流而逐漸剝離，形成細絲般的結構，猶如馬匹飄逸的鬃毛。

根據NASA介紹，影像的獲得歸功於亞利桑那大學教授米塞爾特（Karl Misselt）領導的國際天文團隊的努力。最新研究成果於4月27日發表於《天文與天體物理學》（Astronomy & Astrophysics）期刊。

研究表明，馬頭星雲的「馬鬃」結構是由大量冰冷的氫氣和類似煤灰的粒子組成的。這些粒子在熱星強光照射下不斷被剝離，形成細絲般的結構。影像中顯露無遺的細節，對於研究星雲內部過程和演化無疑大有裨益。

蘇格蘭著名女性天文學家佛萊明（WilliaminaFleming）1888年發現馬頭星雲以來，天文愛好者便一直對它深深著迷。雖然在可見光下，馬頭星雲看似朦朧陰暗，但透過紅外線波長觀測，馬頭星雲便變得栩栩如生，呈現出透明且虛無飄渺的色調。

不過，這個由氫氣和塵埃組成的柱狀雲體正被鄰近恆星的輻射逐漸消磨。天文學家估計，馬頭星雲再過500萬年將消失殆盡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法