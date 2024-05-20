為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

等了一甲子！ 美國首位90歲「非裔太空人」 圓夢登上太空

美國1960年代第一位非裔太空人候選者德懷特（Ed Dwight），他今年以90歲8個月又10天的高齡，創下前往太空年紀最長的太空人紀錄。（今日美國報、美聯社，本報合成）

美國1960年代第一位非裔太空人候選者德懷特（Ed Dwight），他今年以90歲8個月又10天的高齡，創下前往太空年紀最長的太空人紀錄。（今日美國報、美聯社，本報合成）

2024/05/20 15:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國電商龍頭「亞馬遜」（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的「藍源太空公司」（Blue Origin），19日邀請6任搭乘其太空船，飛上太空邊緣。其中一名受邀者，是美國1960年代第一位非裔太空人候選者德懷特（Ed Dwight），他以90歲8個月又10天的高齡，創下前往太空年紀最長的太空人紀錄。

綜合外媒報導，來自堪薩斯州的德懷特，曾經是美國空軍飛行員。他在1961年由時任美國總統甘迺迪總統（John F. Kennedy）推薦，進入專門培養美國航太總署（NASA）接受太空人訓練，且順利通過諸多考驗，但最終沒能入選1963年梯隊，在當時一度引發爭議，事後他受訪時也透露，當年美國仍存在嚴重種族歧視，而讓他無緣登上太空。

報導指出，德懷特在1966年以上尉軍階退役，放棄夢想重回正常生活的他，花了10年創業，之後成為專門雕刻知名非裔人物的雕刻家。今年他獲邀參加藍源的太空觀光，雖然無法和正式太空任務比擬，但仍讓德懷特非常激動，並在5月19日當天，跟著其他受邀者一起搭乘日新謝帕德號（New Shepard）NS-25火箭發射升空，一圓等了60年的夢想。

這趟太空之旅時約10多分鐘，德懷特不僅因此成為往返太空的最年長人士，他在隨太空艙回到地面後，興奮揮拳走出太空艙，還笑著向採訪媒體表示，「我等了好久」，更坦言這段旅程將改變他一生的記憶，「我以為我人生中不是真的必須要有這樣的經歷......但這不是真話」、「我真的沒想到，升上太空會讓我如此興奮！」

另據報導提到，雖然德懷特當年沒有入選太空任務，但美軍在成立太空部隊（Space Force）後，曾特別邀請德懷特出席，並給予他榮譽成員身份，向這位前輩致敬。

德懷特5月19日結束約10多分鐘的太空之旅，他在隨太空艙回到地面後，興奮揮拳走出太空艙，還笑著向採訪媒體表示，「我等了好久」。（法新社）

德懷特5月19日結束約10多分鐘的太空之旅，他在隨太空艙回到地面後，興奮揮拳走出太空艙，還笑著向採訪媒體表示，「我等了好久」。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
百歲人瑞領軍！ 29不老騎士10天環島達陣 單腳騎士：將挑戰走路環島
2024/03/16 20:57

百歲人瑞領軍！ 29不老騎士10天環島達陣 單腳騎士：將挑戰走路環島
勇！美106歲二戰老兵跳傘挑戰紀錄 德州州長豁出去跟跳
2023/11/28 15:24

勇！美106歲二戰老兵跳傘挑戰紀錄 德州州長豁出去跟跳

竹田樂活居 善寬大地坪頂級豪墅尊榮
阿根廷選美小姐地區賽 全球史上首位 「60歲美魔女」封后
2024/04/28 15:05

阿根廷選美小姐地區賽 全球史上首位 「60歲美魔女」封后
貝佐斯太空之旅「貴賓」揭曉！ 82歲前飛行員將圓夢
2021/07/02 06:00

貝佐斯太空之旅「貴賓」揭曉！ 82歲前飛行員將圓夢

永慶房屋廣告 以誠實回應你對家的渴望
猛！104歲老太太完成跳傘 有望創下金氏世界紀錄
2023/10/03 09:36

猛！104歲老太太完成跳傘 有望創下金氏世界紀錄
101名長者組團高空跳傘組巨型雪花 有望刷新世界紀錄
2023/04/20 14:03

101名長者組團高空跳傘組巨型雪花 有望刷新世界紀錄
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播