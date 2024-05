等了一甲子！ 美國首位90歲「非裔太空人」 圓夢登上太空

2024/05/20 15:50

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國電商龍頭「亞馬遜」(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)成立的「藍源太空公司」(Blue Origin),19日邀請6任搭乘其太空船,飛上太空邊緣。其中一名受邀者,是美國1960年代第一位非裔太空人候選者德懷特(Ed Dwight),他以90歲8個月又10天的高齡,創下前往太空年紀最長的太空人紀錄。

綜合外媒報導,來自堪薩斯州的德懷特,曾經是美國空軍飛行員。他在1961年由時任美國總統甘迺迪總統(John F. Kennedy)推薦,進入專門培養美國航太總署(NASA)接受太空人訓練,且順利通過諸多考驗,但最終沒能入選1963年梯隊,在當時一度引發爭議,事後他受訪時也透露,當年美國仍存在嚴重種族歧視,而讓他無緣登上太空。

報導指出,德懷特在1966年以上尉軍階退役,放棄夢想重回正常生活的他,花了10年創業,之後成為專門雕刻知名非裔人物的雕刻家。今年他獲邀參加藍源的太空觀光,雖然無法和正式太空任務比擬,但仍讓德懷特非常激動,並在5月19日當天,跟著其他受邀者一起搭乘日新謝帕德號(New Shepard)NS-25火箭發射升空,一圓等了60年的夢想。

這趟太空之旅時約10多分鐘,德懷特不僅因此成為往返太空的最年長人士,他在隨太空艙回到地面後,興奮揮拳走出太空艙,還笑著向採訪媒體表示,「我等了好久」,更坦言這段旅程將改變他一生的記憶,「我以為我人生中不是真的必須要有這樣的經歷......但這不是真話」、「我真的沒想到,升上太空會讓我如此興奮!」

另據報導提到,雖然德懷特當年沒有入選太空任務,但美軍在成立太空部隊(Space Force)後,曾特別邀請德懷特出席,並給予他榮譽成員身份,向這位前輩致敬。

