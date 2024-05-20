等了一甲子！ 美國首位90歲「非裔太空人」 圓夢登上太空

美國1960年代第一位非裔太空人候選者德懷特（Ed Dwight），他今年以90歲8個月又10天的高齡，創下前往太空年紀最長的太空人紀錄。（今日美國報、美聯社，本報合成）

2024/05/20 15:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國電商龍頭「亞馬遜」（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的「藍源太空公司」（Blue Origin），19日邀請6任搭乘其太空船，飛上太空邊緣。其中一名受邀者，是美國1960年代第一位非裔太空人候選者德懷特（Ed Dwight），他以90歲8個月又10天的高齡，創下前往太空年紀最長的太空人紀錄。

綜合外媒報導，來自堪薩斯州的德懷特，曾經是美國空軍飛行員。他在1961年由時任美國總統甘迺迪總統（John F. Kennedy）推薦，進入專門培養美國航太總署（NASA）接受太空人訓練，且順利通過諸多考驗，但最終沒能入選1963年梯隊，在當時一度引發爭議，事後他受訪時也透露，當年美國仍存在嚴重種族歧視，而讓他無緣登上太空。

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報導指出，德懷特在1966年以上尉軍階退役，放棄夢想重回正常生活的他，花了10年創業，之後成為專門雕刻知名非裔人物的雕刻家。今年他獲邀參加藍源的太空觀光，雖然無法和正式太空任務比擬，但仍讓德懷特非常激動，並在5月19日當天，跟著其他受邀者一起搭乘日新謝帕德號（New Shepard）NS-25火箭發射升空，一圓等了60年的夢想。

這趟太空之旅時約10多分鐘，德懷特不僅因此成為往返太空的最年長人士，他在隨太空艙回到地面後，興奮揮拳走出太空艙，還笑著向採訪媒體表示，「我等了好久」，更坦言這段旅程將改變他一生的記憶，「我以為我人生中不是真的必須要有這樣的經歷......但這不是真話」、「我真的沒想到，升上太空會讓我如此興奮！」

另據報導提到，雖然德懷特當年沒有入選太空任務，但美軍在成立太空部隊（Space Force）後，曾特別邀請德懷特出席，並給予他榮譽成員身份，向這位前輩致敬。

Soon, Ed Dwight will complete a mission that began 63 years ago. Watch: https://t.co/TH41xP0MkB pic.twitter.com/aNmFjltM6z — Blue Origin （@blueorigin） May 19, 2024

德懷特5月19日結束約10多分鐘的太空之旅，他在隨太空艙回到地面後，興奮揮拳走出太空艙，還笑著向採訪媒體表示，「我等了好久」。（法新社）

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