澳洲公布首份《國家國防戰略》報告 聚焦台海憂中國軍事威脅

2021年，美國與英國、澳洲成立印太安全聯盟「AUKUS」，澳洲將獲得核子潛艦相關技術。圖為澳洲現役柯林斯級潛艦編隊。（路透）

2024/04/17 17:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲17日公布了首份《國家國防戰略》報告，明確將台海衝突風險列為亞太地區主要安全隱憂，並指出中國在區域內的「脅迫手段」正在加劇局勢緊張。為此，澳洲將大幅提升國防支出，重塑軍隊結構，以因應潛在的軍事衝突。澳洲國防戰略轉向，以及對「拒止戰略」的強調，顯示了其對中國在印太地區擴張的擔憂。

法新社報導，這份長達80頁的報告對亞太地區的安全形勢做出了悲觀評估，認為冷戰結束後所依賴的樂觀安全假設已不復存在。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在發佈會上表示：「中國為了實現其戰略目標，不斷採用脅迫手段，這使得澳洲面臨著嚴峻的安全挑戰。」報告警告，澳洲作為一個海洋貿易國家，容易受到敵對勢力阻撓貿易或封鎖重要海空航線的影響。

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馬勒斯強調，澳洲本土雖然不太可能遭到入侵，但敵人無需踏足澳洲领土，便可對澳洲造成重大損害。因此，澳洲將不再追求維持一支能够在全球各地執行各種任務的軍隊，而是聚焦於建立一支能夠有效保護澳洲在亞太地區利益的威懾力量。

這份新戰略的核心計畫包括：發展一支由核動力潛艦組成的匿蹤艦隊，以提升澳洲海軍的投射能力和拒止能力、將關鍵飛彈能力提升3倍，增強澳洲的遠程打擊能力、發展大型水面作戰艦隊，提升澳洲海軍的整體實力。

報告中指出，澳洲的目標是讓任何針對澳洲利益的攻擊都變得極其昂貴且充滿風險，從而有效地阻止潛在敵人採取行動。為此，澳洲計劃在未來10年內將國防開支佔GDP的比例從目前的2%提升至2.4%。

然而，此舉也可能加劇亞太地區的軍備競賽。中國、南韓和日本都在增加國防開支，根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，亞太地區的軍事支出自2013年以來已經增加了 45%。在這樣的背景下，澳洲預測台海、南海、東海或中印邊境發生衝突的風險正在增加。

馬勒斯指出，澳洲過去認為有充足時間為戰爭做準備的假設已不再適用。他表示：「澳洲不再擁有長達10年的戰略預警時間。」

中國外交部發言人林劍17日強調，中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性的國防政策，致力於維護亞太和世界的和平與穩定，不對任何國家構成威脅。他希望澳方正確看待中國發展和戰略意圖，摒棄冷戰思維，多做有利於維護地區和平穩定的事，不要動輒拿中國說事。

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