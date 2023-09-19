反制中國威脅 澳洲增購長程無人機、升級反潛巡邏機

MQ-4C「人魚海神」（Triton）無人偵察機。（取自美國太平洋艦隊官網）

2023/09/19 21:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國威脅的日益增強，澳洲積極強化安全部署，隨著中國在南太平洋的動作頻頻，澳洲將斥資15億澳元（約新台幣314億元）加強對其北部門戶的海上監視，預計購買更多長程無人機並升級P-8「海神式」（Poseidon）反潛巡邏機。

據《路透》報導，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）19日在聲明中表示，由14架P-8A「海神式」反潛巡邏機組成的機隊，將進行反潛戰、海上打擊和情報收集能力的升級。

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目前澳洲的「海神式」反潛機已在南海巡邏，也曾在日本空軍基地執行聯合國安理會對北韓的制裁。康洛伊表示，升級「海神式」反潛機，將加強對澳洲「海洋利益」的保護。

另外，澳洲擬向美國購買1架MQ-4C「海神」（MQ-4C Triton，又稱「人魚海神」）無人機，使機隊總數增至4架。當無人機抵達澳洲後，將部署在北領地的廷德爾皇家空軍基地，由南澳省的愛丁堡皇家空軍基地人員遠端操作。

康洛伊說，購買額外的無人偵察機將加強澳洲亞北部基地的行動，這是《國防戰略檢討》（Defence Strategic Review）報告中的優先事項。

MQ-4C無人機和P-8A反潛巡邏機是空中和海上的互補組合，提供指揮、控制、通訊、電子運算、情報、監視偵察、搜索救援，以及海上打擊能力。

澳洲政府4月份公布的《國防戰略檢討》報告稱，美國不再是「印太地區的單極領導者」，美中之間的激烈競爭正在定義該地區，而大國之間的競爭具有「潛在的衝突」。報告建議澳洲北部的基地成為威懾對手、保護貿易航線和通訊的焦點。

2022年5月26日，1架P-8A海神式巡邏機在南海國際空域進行海事監察期間，曾遭遇中國殲-16戰機攔截，當時澳洲認為中國的行徑對飛機和機組人員造成威脅，但強調澳洲仍將繼續在南海執行偵察任務。

P-8A「海神式」（Poseidon）反潛機。（歐新社檔案照）

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