抗中威脅 澳、印強化軍、經合作

澳洲總理艾班尼斯（左）11日結束印度訪問，與印度總理莫迪（右）同意加強防衛與經貿合作。（歐新社）

2023/03/13 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯十一日結束印度四天訪問，與印度總理莫迪同意加強防衛與經貿合作，共促印度—太平洋地區和平、穩定與繁榮。華爾街日報分析指出，中國威脅迫在眉睫，澳洲和印度尋求更緊密的合作。

這是二○一七年以來澳洲總理首度到訪印度；同為「四方安全對話」（Quad）成員的日本首相岸田文雄，則預定本月十九日訪問新德里。中國日益主宰印太地區，四方對話尋求與其抗衡。澳、日之外，四方對話成員還包括美國和印度。澳洲今年稍晚將在雪梨主辦四方對話領袖高峰會。

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艾班尼斯與莫迪十日於新德里舉行高峰會，兩人同意強化防衛與安全夥伴關係，共同維護印太地區的開放、包容、穩定與繁榮，強調尊重他國主權與領土完整重要性，並特別點名南海，明顯是針對中國在南海的填礁造島等擴張行為。

艾班尼斯和莫迪希望加強印澳協同作戰能力，具體作法包括情報共享、軍機交換進駐、增加聯合軍演頻率、國防產業與原料合作等；兩人還承諾透過Quad機制加強在海事安全、反恐、衛生、債務透明性、人道援助與救災等諸多領域的合作。

華爾街日報指出，隨著與中國的緊張局勢加劇，印澳兩國都在尋求出口市場多元化、加強供應鏈和提升軍力。過去澳洲和印度的關係起起伏伏，很難超越所謂的三個C：咖哩、板球和大英國協（curry, cricket and the Commonwealth of Nation），但專家表示，深化兩國關係的政治意願，如今顯然存在。

新德里智庫「觀察家研究基金會」外交政策副總裁潘特（Harsh V. Pant）指出，中國因素提供新動力，激勵兩國提升關係。歷來保持不結盟地位的印度，隨著與中國的緊張加劇，與其他國家的防務夥伴關係變得更加開放。

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