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    聚焦經濟安全 G7將促建集團供應鏈

    日本首相岸田文雄已將經濟安全定位為七大工業國集團（G7）廣島峰會主要議題。（歐新社資料照）

    日本首相岸田文雄已將經濟安全定位為七大工業國集團（G7）廣島峰會主要議題。（歐新社資料照）

    2023/03/13 05:30

    劍指中國 5月廣島領袖峰會定位明確

    〔編譯張沛元／綜合報導〕日本經濟新聞十二日報導，七大工業國集團（G7）將於五月的廣島領袖峰會的聯合聲明中，呼籲成立一個遍及該集團的戰略重要物資供應鏈，以確保攸關經濟安全的商品不受台海危機、或烏克蘭戰爭延宕影響穩定供應。

    報導指出，此構想在於將美日或美歐等各自建立的許多既有國際供應鏈，擴及G7集團；目的在於確保微晶片、稀土以及其他對經濟安全日益重要之商品的穩定供應，以因應一旦台海爆發危機或烏克蘭戰爭延宕對供應鏈所產生的影響。G7各國將於本月中開始制定聯合聲明，主席國日本也將就G7供應網絡進行檢討，設想一種能夠指定對經濟活動不可欠缺的商品，以及為這些商品成立材料與庫存網絡的機制。

    拉攏德國 避免科技流向中國

    日本首相岸田文雄已將經濟安全定位為廣島峰會主要議題，為去年德國峰會聯合聲明初次提及後，經濟安全首度在G7峰會上自成一大主題。報導指此舉意在將與中國經濟關係密切的德國，拉攏靠近日本與美國，以避免商品與科技經由歐洲流向中國。

    晶片是製造汽車與家電不可或缺的要件，九成先進製程晶片來自台灣；有鑑於台海若爆發危機恐中斷晶片供應，是故G7著眼於建立一個危機時仍能取得一定數量晶片的網絡；美日計畫研究大規模生產用於量子電腦等應用的次世代半導體，並希望歐洲也能參與其中。

    此外，中國是稀土重要生產國，預料在稀土供應上對中國依賴甚深的G7，將擴大與非洲與拉丁美洲等擁有礦產資源的「南方國家」合作。由於許多醫療領域產品都是中國製造，該G7供應鏈計畫可能也包括藥品與生物科技產品。

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