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印度男游泳「遭鯊魚咬斷腿」畫面曝！悚剩腳掌藕斷絲連……

咬人的低鰭真鯊（bull shark）又稱公牛鯊，可以在淡水中活動。公牛鯊示意圖。（法新社檔案照）

咬人的低鰭真鯊（bull shark）又稱公牛鯊，可以在淡水中活動。公牛鯊示意圖。（法新社檔案照）

2024/02/17 19:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕驚悚鯊魚攻擊！34歲印度男子在河裡游泳，竟突然出現一隻鯊魚，緊緊咬住他的左小腿不放，直接扯下，男子被漁民救上岸時，左小腿血肉模糊，只剩下左腳掌及一小部分小腿連接著，所幸送醫生還。

綜合外媒報導，印度男子維奇（Vicky Suresh Govari）13日到外塔納河（Vaitarna River）游泳時，突然遭一隻1.2公尺長的低鰭真鯊（bull shark）攻擊，他想盡辦法擺脫，但鯊魚咬力驚人，緊緊咬住他的左小腿不放，更狠狠來回甩動，直接將維奇的左小腿咬斷。

維奇當場在河中失去意識，漁民見狀趕來幫忙，一行人抓住鯊魚，將男子救上岸，他的左小腿早已血肉模糊，只剩下腳掌與一小部分小腿連接著，送醫截肢撿回一條命。

據悉，低鰭真鯊是一種溫暖及沿岸淺水帶常見的鯊魚，又稱公牛鯊，不像其他的海鯊，低鰭真鯊可以在淡水中活動，但並非真正的淡水鯊魚。牠們可以在河流出沒，是近岸攻擊人類的元凶。

維奇被鯊魚咬掉一節小腿。（圖擷取自X平台@TheMahaMTB）

維奇被鯊魚咬掉一節小腿。（圖擷取自X平台@TheMahaMTB）

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