印度男游泳「遭鯊魚咬斷腿」畫面曝！悚剩腳掌藕斷絲連……

2024/02/17 19:43

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕驚悚鯊魚攻擊!34歲印度男子在河裡游泳,竟突然出現一隻鯊魚,緊緊咬住他的左小腿不放,直接扯下,男子被漁民救上岸時,左小腿血肉模糊,只剩下左腳掌及一小部分小腿連接著,所幸送醫生還。

綜合外媒報導,印度男子維奇(Vicky Suresh Govari)13日到外塔納河(Vaitarna River)游泳時,突然遭一隻1.2公尺長的低鰭真鯊(bull shark)攻擊,他想盡辦法擺脫,但鯊魚咬力驚人,緊緊咬住他的左小腿不放,更狠狠來回甩動,直接將維奇的左小腿咬斷。

請繼續往下閱讀...

維奇當場在河中失去意識,漁民見狀趕來幫忙,一行人抓住鯊魚,將男子救上岸,他的左小腿早已血肉模糊,只剩下腳掌與一小部分小腿連接著,送醫截肢撿回一條命。

據悉,低鰭真鯊是一種溫暖及沿岸淺水帶常見的鯊魚,又稱公牛鯊,不像其他的海鯊,低鰭真鯊可以在淡水中活動,但並非真正的淡水鯊魚。牠們可以在河流出沒,是近岸攻擊人類的元凶。

A 34-year-old fisherman from Manor Dongar village in Palghar district, Maharashtra, was bitten by a 4-foot-long shark while fishing in the Vaitarna river on Tuesday evening. This incident marks the first shark attack in the area. pic.twitter.com/Ux3pA1d6AQ