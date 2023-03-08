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    血色海灘！不顧規定下海玩水 巴西2青少年被鯊魚攻擊手、腳截肢

    巴西一處海灘連續傳出遊客遭鯊魚攻擊的事件，兩名傷者都是青少年，一男一女，兩人傷勢嚴重，一人腿部截肢，另一人則左臂截肢。（翻攝臉書）

    巴西一處海灘連續傳出遊客遭鯊魚攻擊的事件，兩名傷者都是青少年，一男一女，兩人傷勢嚴重，一人腿部截肢，另一人則左臂截肢。（翻攝臉書）

    2023/03/08 12:25

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西一處海灘連續傳出遊客遭鯊魚攻擊的事件，兩名傷者都是青少年，一男一女，兩人傷勢嚴重，一人腿部截肢，另一人則左臂截肢。

    綜合外媒報導，巴西伯南布科州（Pernambuco）的皮達德海灘（Piedade Beach）6日下午天氣正好，有許多遊客到此戲水，15歲青少女凱蘭（Kaylane Timóteo Freitas）正是其中之一，孰料她在水中遭到鯊魚攻擊，在旁人把她救上岸之前，她的腹部、腿部都遭受攻擊，左臂則是被鯊魚咬斷，傷勢相當嚴重，許多遊客在場圍觀。

    凱蘭事後被救護直升機載往醫院，因為傷勢過重，最後左臂截肢。在凱蘭遭受攻擊的前一天，即本月5日，一名14歲青少年也在此被鯊魚攻擊，他的大腿被啃下大一塊肉，大腿骨外露，最後醫院判斷將其截肢，他被攻擊的地點僅距離凱蘭出事點500公尺遠。

    事實上，這處海灘有許多鯊魚出沒，是鯊魚攻擊事故好發區域，因為攻擊事件頻傳，早在2021年起就規定禁止遊客下水游泳，36公里的海岸線上設有約150個警告標誌，但是總是有遊客不遵守規定。

    據美國國家海洋和大氣管理局資訊，大多數鯊魚對人類不會造成危害，300多個物種中，只有約12種曾經發生攻擊人類的紀錄，無端攻擊案例中，多數是由大白鯊、公牛鯊和虎鯊所導致，而襲擊事件明顯增加，與鯊魚棲地被人類破壞有密切相關。

    對此，當地市政府將與相關單位開會，以決定是否對該處祭出新的管制措施。

    巴西一處海灘連續傳出遊客遭鯊魚攻擊的事件，兩名傷者都是青少年，一男一女，兩人傷勢嚴重，一人腿部截肢，另一人則左臂截肢。（翻攝臉書）

    巴西一處海灘連續傳出遊客遭鯊魚攻擊的事件，兩名傷者都是青少年，一男一女，兩人傷勢嚴重，一人腿部截肢，另一人則左臂截肢。（翻攝臉書）

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