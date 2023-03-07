波索納洛與川普同台 自稱巴西總統任務未了

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）4日現身美國保守派政治行動會議（CPAC），自稱感覺擔任總統的任務尚未結束。（法新社）

2023/03/07 08:40

〔中央社〕巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）4日抵達華盛頓，與美國前總統川普（Donald Trump）同台現身美國保守派政治行動會議，他自稱感覺擔任總統的任務尚未結束。

波索納洛去年12月30日卸任前兩天，以巴西總統身分持外交簽證A-1入境美國佛羅里達州；今年1月27日向美國移民局申請更改簽證，請求再停留美國6個月。在簽證申請審核期間，波索納洛繼續留在美國。

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波索納洛近日在美國頻繁旅行，4日與兒子、巴西眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）一同出席美國保守派政治行動會議（Conservative Political Action Conference）。川普在會中說：「波索納洛比許多美國政治人物更受歡迎。」

出席此次活動的波索納洛支持者慶祝說，波索納洛受歡迎的程度只比川普昔日幕僚、前白宮首席戰略顧問巴農（Steve Bannon）和川普略遜一籌。

為炒熱活動現場氣氛，波索納洛說他的政府沒有強迫巴西民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，捍衛傳統家庭，摒棄性別意識形態（要求兒子和女兒分別像父親和母親一樣長大），並說任內已盡可能多地開放擁有槍枝。

波索納洛還說，自己是最後一位承認兩年前美國大選結果的國家元首。儘管波索納洛支持川普無證據指控選舉舞弊的態度，導致巴西與美國過去兩年的關係凍結。

巴西政府近日批准伊朗軍艦停靠在里約熱內盧，受到美國批評，波索納洛說，如果他是總統，這種情況就不會發生。

美國保守派政治行動會議介紹波索納洛出場時，說他是一位「不幸未能控制巴西最法院，因此沒能連任成功的政治領袖」，而他的妻子、前第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）曾經開放總統官邸晨曦宮（Palacio do Alvorada）的游泳池「供窮人」享受。

波索納洛沒有直接指控去年巴西選舉舞弊，只說自己不能理解選舉數據，為何他在2022年獲得比2018年更多支持，數字卻顯示不然。波索納洛還說，感覺自己擔任總統的任務尚未結束。

波索納洛發言結束後，美國企業家林德爾（Lindell）上台說，巴西因使用電子投票箱，選舉舞弊行為普遍存在，若非如此，波索納洛最終將大獲全勝。

雖然波索納洛和支持者一再質疑巴西的電子投票系統，但沒有任何證據顯示2022年巴西選舉舞弊。（編輯：馮昭）1120307

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