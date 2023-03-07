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    殺害逾百罪犯還啃食生父心臟的「巴西殺人魔」 遭槍擊身亡！

    巴西最兇惡的連環殺人魔菲略近日遭槍殺。（圖翻攝自推特）

    巴西最兇惡的連環殺人魔菲略近日遭槍殺。（圖翻攝自推特）

    2023/03/07 20:47

    〔即時新聞／綜合報導〕被外界稱為巴西史上最兇惡的殺人魔菲略（Pedro Rodrigues Filho），近日驚傳在住家門口前遭槍殺身亡，引發巴西社會熱議。

    綜合外媒報導，現年68歲的菲略，以專門追殺各類嫌犯、執行私刑正義為人所知，過去因71起謀殺案入獄服刑共42年，但他自稱已殺害100多名毒販、強姦犯和殺人犯。最令人毛骨悚然的是，菲略曾受邀上節目自曝殺害親生父親，還鉅細靡遺描述作案以及挖出生父心臟啃咬的過程。

    菲略2018年出獄後，宣布改過自新，承諾不再犯罪，還在YouTube、抖音等平台開設頻道分享自己的經歷，還出版自傳《我不是怪物》（I'm Not a Monster），警告他人切勿走上犯罪這條路。

    然而這個大名鼎鼎的殺手，本月5日在其位於聖保羅州（S.Paulo）摩基達斯克魯易斯市（Mogi das Cruzes）的住家門口前遭槍殺。當地警方表示，兇手為2名蒙面人，開著一輛黑色汽車，看見菲略在住家前一張椅子上坐下後，下車朝菲略連開數槍，其中一人更持刀上前割斷菲略咽喉，之後迅速逃離犯案現場。目前全案正在進行調查，警方懷疑可能是報復。

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