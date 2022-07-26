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    「秋葉原道路魔」加藤智大狠奪7命 今日上午執行死刑

    圖為加藤智大（彎腰低頭者）在2008年6月在警車內畫面。（路透）

    圖為加藤智大（彎腰低頭者）在2008年6月在警車內畫面。（路透）

    2022/07/26 10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕日本秋葉原於2008年6月8日發生重大隨機殺人事件，兇手加藤智大一共殺害7人，造成10人受傷，判處死刑定讞，今日上午執行死刑完畢，成為日本首相岸田文雄任內第2次執行死刑紀錄。

    根據《NHK》報導，今年39歲的加藤智大1、2審都被判處死刑，辯護律師曾以「當事人在犯行時心神喪失，可能處於精神失常或精神障礙狀態」為由，主張量刑過重，提出上訴，2015年2月日本最高法院宣判「犯行動機無可斟酌之餘地」，駁回加藤智大的上訴，死刑定讞。

    今日上午，加藤智大在東京拘留所伏法，成為岸田文雄任內第2次執行死刑紀錄，前次執行死刑紀錄為2021年12月，當時共有3人伏法，根據《朝日新聞》報導，3人分別為強盜殺害2人的高根沢智明、小野川光紀，以及殺害7名親戚鄰居的藤城康孝。

    2008年6月8日凌晨5時許，加藤智大在網路上預告犯案，並在上午驅車前往秋葉原；案發當日是星期天，街上人潮洶湧，加藤智大開著車，在下午12時30分以時速40公里衝進秋葉原行人區，撞倒數名受害者後下車，接著持刀隨機攻擊倒地受害者與其他群眾。整起事件造成7人死亡、10人輕重傷。

    圖為兇案當日群眾搶救受害者畫面。（法新社）

    圖為兇案當日群眾搶救受害者畫面。（法新社）

    加藤智大在今日伏法。（法新社）

    加藤智大在今日伏法。（法新社）

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