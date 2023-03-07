牧師佈道流浪狗闖入「上演18禁 」 尷尬掩面瞬間網笑瘋

牧師西奧佈道時被2隻流浪狗性愛行為打斷，影片上傳至網路後引起大量討論。（圖擷取自「padrepierremauriciooficial」Instagram、本報合成）

2023/03/07 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名牧師西奧日前在教堂佈道時，突然有2隻流浪狗闖入現場後轉來轉去，牧師保持專業繼續講道，過沒幾秒鐘，公狗忽然騎在伴侶身上，直接上演18禁畫面，讓牧師掩面尷尬不已直呼「你們不能在這裡做這些事情，去樹叢裡」，事發後西奧將這段影片上傳至社群平台，引起大量網友討論與留言，有網友直呼「最好笑的是牧師的反應」。

綜合外媒報導，牧師西奧（Pierre Mauricio）於上月16日在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的聖麗塔（Santa Rita）教堂佈道，當時他正向信徒解釋教堂在巴西狂歡節（Carnival celebrations）中所扮演的角色與作用，這時突然有2隻流浪狗闖入，接著在神父身邊轉來轉去，玩起「你追我跑」的追逐遊戲。

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從畫面可見，西奧發現2隻狗在身邊打轉後，沒有阻止牠們，並繼續佈道，沒想到經過數秒後，公狗趴上母狗，當眾演出18禁畫面，西奧疑似察覺情況有異，低頭一看後甚感尷尬，接著掩面地說「我的孩子們啊，你們不能在這裡這樣做，快去樹叢裡」，全程被一旁信徒拍下，事發後西奧將這段逗趣影片上傳，引起網友熱議。

網友相繼留言，有人笑說「最好的牧師、最好的影片」、「我可以笑到2050年」、「太好笑了！」、「連狗都喜歡牧師西奧，沒有其他人可以跟你相比」、「最好笑的是牧師的反應」、「這個影片一定會被大量轉傳」、「收養牠們」。據悉，西奧神父事後找到這2隻流狼狗並收養牠們。

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