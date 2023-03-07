為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    牧師佈道流浪狗闖入「上演18禁 」 尷尬掩面瞬間網笑瘋

    牧師西奧佈道時被2隻流浪狗性愛行為打斷，影片上傳至網路後引起大量討論。（圖擷取自「padrepierremauriciooficial」Instagram、本報合成）

    牧師西奧佈道時被2隻流浪狗性愛行為打斷，影片上傳至網路後引起大量討論。（圖擷取自「padrepierremauriciooficial」Instagram、本報合成）

    2023/03/07 16:48

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名牧師西奧日前在教堂佈道時，突然有2隻流浪狗闖入現場後轉來轉去，牧師保持專業繼續講道，過沒幾秒鐘，公狗忽然騎在伴侶身上，直接上演18禁畫面，讓牧師掩面尷尬不已直呼「你們不能在這裡做這些事情，去樹叢裡」，事發後西奧將這段影片上傳至社群平台，引起大量網友討論與留言，有網友直呼「最好笑的是牧師的反應」。

    綜合外媒報導，牧師西奧（Pierre Mauricio）於上月16日在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的聖麗塔（Santa Rita）教堂佈道，當時他正向信徒解釋教堂在巴西狂歡節（Carnival celebrations）中所扮演的角色與作用，這時突然有2隻流浪狗闖入，接著在神父身邊轉來轉去，玩起「你追我跑」的追逐遊戲。

    從畫面可見，西奧發現2隻狗在身邊打轉後，沒有阻止牠們，並繼續佈道，沒想到經過數秒後，公狗趴上母狗，當眾演出18禁畫面，西奧疑似察覺情況有異，低頭一看後甚感尷尬，接著掩面地說「我的孩子們啊，你們不能在這裡這樣做，快去樹叢裡」，全程被一旁信徒拍下，事發後西奧將這段逗趣影片上傳，引起網友熱議。

    網友相繼留言，有人笑說「最好的牧師、最好的影片」、「我可以笑到2050年」、「太好笑了！」、「連狗都喜歡牧師西奧，沒有其他人可以跟你相比」、「最好笑的是牧師的反應」、「這個影片一定會被大量轉傳」、「收養牠們」。據悉，西奧神父事後找到這2隻流狼狗並收養牠們。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公然愛愛！情侶白天公共場所野戰 驚覺被路人錄製卻繼續
    2021/12/30 14:34

    公然愛愛！情侶白天公共場所野戰 驚覺被路人錄製卻繼續
    驚！ 父母急抬愛女棺材全都錄...牧師看見幻象稱「女童還活著」
    2021/04/05 14:05

    驚！ 父母急抬愛女棺材全都錄...牧師看見幻象稱「女童還活著」

    拓展歐洲醫材藍海 崇仁科技取MDR認證
    世界盃足球奪冠秘訣？ 巴西前傳奇球星：大量做愛
    2018/05/10 14:15

    世界盃足球奪冠秘訣？ 巴西前傳奇球星：大量做愛
    他坐路邊滑手機 野狗聞一聞後悲劇發生了...
    2017/10/17 21:20

    他坐路邊滑手機 野狗聞一聞後悲劇發生了...

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播