罕見！ 澳洲雪梨港鯊魚攻擊 女子右腿傷勢嚴重送醫

雪梨港灣29日出現罕見鯊魚攻擊人類事件，造成一名女子右腿嚴重受傷，專家判定極有可能是公牛鯊所為，圖為公牛鯊資料照。（法新社）

2024/01/30 17:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲當局30日表示，雪梨港灣29日出現罕見鯊魚攻擊人類事件，一名29歲女性在雪梨港灣鄰近私人碼頭游泳時遭鯊魚攻擊，右腿嚴重受傷，目前送醫後狀況穩定，等待手術治療中。澳洲專家表示，這起事件為15年來首次雪梨港灣有鯊魚攻擊人類。

綜合外媒報導，現年29歲的奧妮爾（Lauren O’Neill）於29日晚間7點45分左右在伊麗莎白灣（Elizabeth Bay）一座私人碼頭遭鯊魚攻擊，導致右腿嚴重受傷，該處私人碼頭距離雪梨歌劇院不到2公里。

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外媒指出，儘管雪梨港灣是公牛鯊（Bull-sharks）及其幼鯊棲息地，但鯊魚襲擊人類非常罕見，事發後，奧妮爾自行爬上梯子離開水域，目擊者波特（Michael Porter）表示，「她試圖離開海水，但腿的傷勢非常嚴重，身後海水都被染紅」

鄰近一名獸醫師聽到呼救後隨即趕往現場，利用止血帶協助奧妮爾止血，直到醫護人員到達後將其送往醫院，目前狀況穩定。當地鯊魚專家斯穆西（Amy Smoothey）以當局提供的傷勢圖片及咬痕進行分析後表示，「罪魁禍首非常有可能是牛鯊」。

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