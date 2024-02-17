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卡麥隆會晤王毅 關切新疆人權、籲立即釋放黎智英

英國外交大臣卡麥隆16日在慕尼黑安全會議上，與中國外交部長王毅進行會晤。（路透資料照）

英國外交大臣卡麥隆16日在慕尼黑安全會議上，與中國外交部長王毅進行會晤。（路透資料照）

2024/02/17 14:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）16日在「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）上會見了中共中央政治局委員、中國外交部長王毅，卡麥隆當面關切了新疆及香港的人權問題，並呼籲中國政府立即釋放香港壹傳媒集團創辦人黎智英。

據《路透》報導，英國外交部17日透過聲明指出，卡麥隆向王毅表示，中國應利用其對伊朗的影響力，遏止葉門叛軍「青年運動」（Houthi）針對紅海一帶船艦發動的攻擊行動。青年運動係由伊朗扶持的什葉派武裝團體。

卡麥隆同時重申了英國政府就新疆、香港人權問題的立場，並要求中國撤銷對英國議員的制裁措施，呼籲立即釋放黎智英。中國2021年3月宣布對英國共計10名個人及4所機構實施制裁，理由是相關個人與機構散布有關新疆人權侵害事件的「虛假訊息」。

中國外交部17日也發出聲明表示，王毅在過程中表達認為中英雙方應加強戰略溝通，妥善處理分歧矛盾，為促進安全、維護和平發揮應有作用；共同努力擴大利益交匯點，加強交往合作，推動中英關係重回健康穩定發展的正確軌道。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）去年任命前英國首相卡麥隆擔任外交部長，引起了部分保守黨議員擔憂。卡麥隆執政時期積極推動英中關係「黃金時代」，卸任後遭披露為「一帶一路」相關投資倡議賣力。

卡麥隆去年12月表示，自其2016年卸下首相職務後，事態已明顯改變，如今更具侵略性的中國已是英國面臨的關鍵安全挑戰，「英國將繼續與中國接觸，以促進我方利益」。

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