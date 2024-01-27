紅海失控 傳中施壓伊朗未成

中國據傳曾施壓伊朗約束葉門「青年運動」在紅海攻擊船隻的行為，並揚言若中國利益受損，中國和伊朗貿易關係也將受損。圖為青年運動戰士廿五日駕車經過葉門首都沙那一處遭炸毀的建物。（歐新社檔案照）

2024/01/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕路透廿六日獨家披露，紅海危機持續發酵之際，中國曾施壓伊朗約束葉門叛軍組織「青年運動」攻擊船隻的行為，否則可能損害德黑蘭與北京的貿易關係，但德黑蘭據悉有其他考量，未必重視北京的建議。與此同時，美國白宮國家安全顧問蘇利文與中共中央政治局委員兼外交部長王毅廿六、廿七日在泰國曼谷會晤，料將討論美中關係、紅海和台灣議題。

以兩國貿易關係 要求約束葉門叛軍

路透引述四名伊朗消息人士和一名外交官員說法指出，北京和德黑蘭當局最近在兩地舉行的多次會議上，討論紅海事件及中伊貿易問題，「中國表示，如果中方利益受到任何形式的損害，就會影響兩國貿易關係，要求德黑蘭務必請青年運動保持克制」。中國過去十年都是遭受美國制裁的伊朗最大貿易夥伴，中國煉油廠去年採購伊朗九成以上原油，但伊朗原油僅佔中國原油總進口量的一成。

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北京明確表示，若有任何中國相關船隻遭攻擊，或中國利益受影響，將對德黑蘭非常失望。

青年運動：伊朗未傳達要求

「青年運動」發言人阿布杜沙蘭廿五日說，伊朗目前尚未傳達有關中國敦促減少攻擊的訊息，「他們不會告訴我們這種要求，尤其伊朗聲明的立場是支持葉門，譴責美英對葉門的襲擊」。

中國外交部發言人汪文斌並未直接證實相關傳聞，僅強調紅海局勢緊張是加薩衝突外溢，當務之急是儘快平息加薩戰火，防止衝突擴大甚至失控。中國「觀察者網」引述多位中方學者說法，指所謂中方「施壓」伊朗是無稽之談，中方知道伊朗對「青年運動」的影響力有限，不像西方媒體報導般誇大。

中國勢力 未必能影響伊朗

伊朗內部人士指出，儘管中國對伊朗很重要，但北京對德黑蘭地緣政治決策的影響力並非絕對，如二○二一年兩國簽署廿五年合作協議以來，中國在原油以外貿易項目和投資金額皆相對較低，中企去年僅投資近兩億美元，且去年前五個月伊對中的非原油出口下降近七成，伊從中進口則成長四成。

路透稱，雖然中國不容忽視，但區域同盟、區域優先事項和意識形態考量等，都對德黑蘭的決策有重大影響。身為青年運動、黎巴嫩真主黨、哈瑪斯及伊拉克和敘利亞民兵組織等「反抗軸心」領袖的德黑蘭不會拋棄盟友，必須採取精細的戰略，避免捲入戰爭。

蘇利文會王毅 談台灣、紅海

另一方面，華爾街日報獨家指出，蘇利文廿六、廿七日在曼谷與王毅會面，將討論紅海攻擊事件對航運的衝擊，這是自去年十一月「拜習會」以來，兩人首次會晤。蘇利文也將會見泰國總理賽塔等，重申美泰同盟和夥伴關係。中國外交部廿六日證實，王毅應泰方邀請於廿六至廿九日訪泰，期間將與蘇利文會晤，就美中關係、台灣問題等表明中方立場，並就共同關心的國際和地區問題交換意見。

美國國家安全顧問蘇利文和中國外交部長王毅廿六、廿七日在泰國曼谷聚首，將討論紅海衝突等議題，為兩人在去年底「拜習會」後首次碰面。（法新社）

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