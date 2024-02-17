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普廷頭號政敵納瓦尼猝逝獄中 妻痛批「可怕政權休想逃過懲罰」

納瓦尼的妻子納瓦納亞16日表示，若俄羅斯官方公布的死訊屬實，俄國總統普廷及其同夥「休想逃過懲罰」。（歐新社）

納瓦尼的妻子納瓦納亞16日表示，若俄羅斯官方公布的死訊屬實，俄國總統普廷及其同夥「休想逃過懲罰」。（歐新社）

2024/02/17 10:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的頭號政敵納瓦尼（Alexei Navalny）16日被證實在北極圈流放地的監獄中逝世。對此納瓦尼的妻子納瓦納亞（Yulia Navalnaya）表示，若俄國官方公布的死訊屬實，普廷及其同夥「休想逃過懲罰」。

據《路透》報導，納瓦納亞16日在聚焦國際安全議題的「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）上發表演說，她仍對47歲的丈夫是否離世持懷疑態度，因為唯一的消息來源是俄羅斯政府。

納瓦納亞語氣嚴肅、淚流滿面強調：「我們不能相信普廷和他的政府，他們總是撒謊......但如果這一切是真的，我希望讓普廷及他的同夥、他的政府、他的所有跟班知道，其必將承擔對國家、對我的家人、對我丈夫所做一切的責任，且這一天很快就會到來。」

納瓦納亞同時呼籲國際社會團結起來，抵制她口中的「可怕（俄羅斯）政權」。納瓦納亞說：「這個政權和普廷都必須為他們近年對我的國家、對我們的國家俄羅斯，犯下的可怕罪行負起責任。」

納瓦尼為俄國最著名的反對派領袖，是普廷掌權逾20年來最嚴重的威脅之一。納瓦尼不僅籌劃反政府的街頭示威，更運用部落格及社群媒體揭露克里姆林宮和俄國企業的貪腐情況。

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