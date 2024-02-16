普廷頭號政敵納瓦尼猝逝 死前不久才在獄中開玩笑

納瓦尼生前曾出現在2月15日影片中開玩笑，當時他身穿黑色囚服，前面是一扇鐵窗，隔天竟就猝逝。（美聯）

2024/02/16 23:49

〔中央社〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼今天傳出驟逝消息，引發國際社會譁然，就在不久前，他曾在獄中透過視訊與外界聯繫，甚至開了自己的玩笑，看起來健康且精神抖擻。

路透社及美國新聞網站「財經內幕」（Business Insider）報導，納瓦尼（Alexei Navalny）生前曾出現在一則影片中，當時他身穿黑色囚服，前面是一扇鐵窗，影片日期為2月15日。

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在影片中，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，而且露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。

他表示：「法官閣下，我會把個人戶頭號碼給您，這樣您就可以使用聯邦法官的巨額薪水，來充實我的個人戶頭，因為我的錢快用完了。」

不過，俄羅斯媒體今天引述獄政當局的說法報導，納瓦尼已在北極圈流放地的監獄中逝世，據稱他在散步後感覺不適，幾乎立即失去知覺，目前正在查明死因。

西方國家、歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）已紛紛對他的死訊表達哀悼，並向俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）究責。

納瓦尼是普廷的主要政治對手，被禁止參與2018年俄國總統大選，理由是他過去曾被控犯下詐欺罪。納瓦尼盟友則稱相關指控是出於政治動機。

2020年，納瓦尼搭機從西伯利亞飛往莫斯科途中失去意識，隨即送往醫院救治，並接受施藥進入人工昏迷狀態。

他後來被轉送到德國柏林的醫院，在當地做的檢測顯示他遭蘇聯時代神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊。納瓦尼指控普廷是幕後黑手，但克里姆林宮否認。

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