拜登簽署援外法案 長程飛彈上月抵烏

美國證實，一批射程達三百公里的長程「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，已經交付給烏克蘭。圖為過去美國陸軍「海馬斯」多管火箭系統發射ATACMS飛彈的畫面。（美聯社）

2024/04/26 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登廿四日將援助烏克蘭、以色列、台灣的法案簽署成為法律。美國隨即向烏克蘭運送首批總值約十億美元的軍備，美國國務院同時證實，首次向烏克蘭提供陸軍長程戰術彈道飛彈。

拜登表示，這項總額總計九五○億美元的法案不僅是幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵和協助以色列對抗哈瑪斯武裝份子，更是提升美國安全和世界穩定的舉措，並鞏固了美國在國際事務中的領導地位。拜登進一步宣布，美國將立即向烏克蘭運交軍援。他稱法案通過為「歷史性時刻」，象徵著美國對抗俄羅斯總統普廷的堅定立場，並宣示「美國不會向獨裁者低頭，尤其是不會向普廷低頭」。

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拜登發言後，五角大廈宣布一項利用這筆新資金的十億美元援烏包裹計畫，內容包括防空彈藥、砲彈、海馬斯（HIMARS）彈藥、反戰車武器及裝甲車。烏克蘭總統澤倫斯基再次感謝美國的額外軍援，稱這是減少對自由威脅的唯一方法。

另外，國務院證實，美國早在上月中旬，就向烏克蘭交付射程達三百公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）長程飛彈。路透報導，烏克蘭十七日兩度使用這款飛彈襲擊克里米亞半島的俄羅斯機場，以及烏國東南部的俄軍據點。

五角大廈發言人透露，ATACMS飛彈被悄悄地列入三月十二日宣布的三億美元援助計畫中，並於四月稍早交付給烏克蘭，同時應烏國要求不要公布，以利作戰部署。美國國家安全顧問蘇利文也證實「為數龐大」的飛彈已交付，並表示，新的六一○億美元軍援方案，將會向烏軍提供更多ATACMS飛彈，但未透露具體數目。蘇利文強調，烏克蘭已承諾只會在烏國主權領土範圍內使用這些武器。

烏克蘭一直尋求獲得長程版ATACMS飛彈。去年十月，烏軍首度獲得ATACMS飛彈，但不是長程版，而是最大射程只有一六五公里的「集束彈」中程版，因為美國擔憂ATACMS長程版飛彈的射程可直入俄羅斯境內，恐讓衝突急遽升高。美國官員透露，俄羅斯採購並發射北韓彈道飛彈攻擊烏克蘭民用基礎設施，是拜登改變心意的關鍵。

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