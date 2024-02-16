納瓦尼獄中猝逝 烏克蘭：倡和談者須認清

納瓦尼16日在獄中猝逝傳出後，支持者拿著納瓦尼肖像，在德國柏林的俄羅斯大使館前追悼。（美聯社）

2024/02/16 22:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日在獄中猝逝，克里姆林宮表示，總統普廷已經獲知消息。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐盟認為，俄國政權要為納瓦尼之死「負起全責」。

俄羅斯聯邦監獄管理局發表聲明，宣佈納瓦尼死訊，死因「還在確認」。俄國《國際傳真社（Interfax）》引述當地拉貝南吉市醫院（Labytnangi City Hospital）說法，獄方招來的急救醫護人員，為納瓦尼搶救「超過半小時」，但仍回天乏術。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，普廷已經獲知納瓦尼的死訊，監獄管理局會依照標準程序了解此事。納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）發文，「我們尚未證實此事」，並指律師正趕往哈爾普。

納瓦尼帶領反對政府貪腐和揭弊行動，多次入獄，也因此成普廷眼中釘，2020年在俄國國內遭人下毒，送往德國柏林治療，經德國證實是中了軍事級神經毒劑「諾維喬克」。他2021年1月康復後返國後，隨即遭當局逮捕、羅織多種罪名定罪，刑期從原本的3年半一再追加到19年，去年12月移監到酷寒的北極圈內亞馬爾—涅涅茨自治區哈爾普編號「IK-3」流放地，為最高安全戒備層級監獄。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）16日針對納瓦尼的死訊，表示納瓦尼為自由與民主價值奮戰，如今「付出了最高代價」，歐盟認為，俄羅斯政權要為納瓦尼「悲劇性的過世」負起「全責」。英國外相卡麥隆（David Cameron）也發文說，普廷「應該要為所發生的事情被追究責任」。

在慕尼黑出席慕尼黑安全會議的烏克蘭總統澤倫斯基說，納瓦尼「很明顯是被普廷殺害的」；澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）指出，任何呼籲與普廷和談的人「必須明白他不能受到信任，他唯一聽得懂的語言就是武力」。

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