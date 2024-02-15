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不顧東正教會反對 希臘國會將表決同婚法案

希臘國會今天將表決一項同性婚姻及同婚家庭收養合法化法案，保守派政府不顧東正教會反對，推動具里程碑意義改革。圖為台北同志大遊行。（資料照）

希臘國會今天將表決一項同性婚姻及同婚家庭收養合法化法案，保守派政府不顧東正教會反對，推動具里程碑意義改革。圖為台北同志大遊行。（資料照）

2024/02/15 22:55

〔中央社〕希臘國會今天將表決一項同性婚姻及同婚家庭收養合法化法案，這是保守派政府不顧東正教會反對，推動的一項具里程碑意義的改革。

《法新社》報導，數十名執政的新民主黨（New Democracy Party）國會議員料將在今天稍晚舉行的投票中，反對這項法案，但來自反對黨議員的支持，意味著法案可望過關。

許多LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社團稱這是一次歷史性投票。他們表示，在現行家事法下，同性伴侶家庭面臨著相當於歧視、迷宮般的行政挑戰。

在希臘，非親生父母目前無權決定生病的子女需要接受哪些醫療程序。子女也無法自動繼承非親生父母的財產。

如果孩子有兩名父親，他們僅能進行民事登記，且孩子必須透過登錄親生母親的姓名，才能享有社會服務。

一旦法案通過，希臘將成為第一個東正教國家，也是歐盟第17個成員，及世界第37個同婚家庭收養合法化的國家。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）的新民主黨158名國會議員中，可能會有數十名投下反對票或棄權。

然而，在主要反對黨極左聯盟（Syriza）、泛希臘社會運動黨（Pasok）和其他較小政黨的支持下，這項法案可望通過。極左聯盟的黨魁卡賽拉基斯（Stefanos Kasselakis）本身是同志。

這項法案在希臘國會300席中，必須獲得簡單多數才能通過。

與許多議員關係密切的希臘教會（Church of Greece）表示，「徹底反對」這項改革。大主教伊羅尼莫斯（Ieronymos）抨擊這項法案，稱其為強加「新現實的一部份，而這種新現實只會破壞國家的社會凝聚力」。

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