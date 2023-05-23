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    立院三讀》配合民法下修成年年齡 同婚專法刪除未成年條款

    立法院院會今（23）日三讀通過「同婚專法」修正案，配合民法成年年齡自20歲下修至18歲，刪除「未成年人成立同性婚姻關係，應得法定代理人之同意」等相關條文。圖為立法院副院長蔡其昌敲下議事槌。（記者劉信德攝）

    立法院院會今（23）日三讀通過「同婚專法」修正案，配合民法成年年齡自20歲下修至18歲，刪除「未成年人成立同性婚姻關係，應得法定代理人之同意」等相關條文。圖為立法院副院長蔡其昌敲下議事槌。（記者劉信德攝）

    2023/05/23 10:16

    〔記者謝君臨／台北報導〕配合民法成年年齡已自20歲下修至18歲，並自今年元旦開始施行，立法院院會今（23）日三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法部分條文修正案」，刪除「未成年人成立同性婚姻關係，應得法定代理人之同意。」等相關條文。

    現行「司法院釋字第748號解釋施行法」第3條規定，未滿18歲者，不得成立同性婚姻關係。未成年人成立前條關係，應得法定代理人之同意。因民法已將成年年齡下修至18歲，因此已無未成年人成立同性婚姻關係應得法定代理人同意的情形，因此本次修法刪除上述規定。

    另，現行「司法院釋字第748號解釋施行法」第9條第2項規定，未成年人未經法定代理人同意成立同性婚姻關係者，法定代理人得向法院請求撤銷之。但自知悉其事實之日起，已逾6個月，或成立同性婚姻關係後已逾1年者，不得請求撤銷之。本次修法也配合刪除該項規定。

    此外，終止同姓婚姻部分，現行「司法院釋字第748號解釋施行法」第16條規定，未成年人，應得法定代理人同意。本次修法同樣刪除此一條文。

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