兩岸同婚合法化？陸委會嗆《中時》記者：你應該去問國台辦的人

《中國時報》記者連續提問關心兩岸同性婚姻修法進度，質疑陸委會卡住兩岸同婚。陸委會發言人詹志宏回應，這個說法「不公平」，「我這邊是陸委會記者會，不是國台辦記者會，你應該去問國台辦的人！」（記者陳鈺馥攝）

2023/05/18 20:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日召開例行記者會，《中國時報》連續提問關心兩岸同性婚姻修法進度，質疑陸委會卡住兩岸同婚。陸委會發言人詹志宏回應，這個說法「不公平」。雙方數度問答交鋒後，詹志宏直接回嗆，「我這邊是陸委會記者會，不是國台辦記者會，你應該去問國台辦的人！」

台灣於2019年完成「同婚專法」立法，保障同性別的2人得締結婚姻，成為法律上的配偶，但收養上的規定僅能收養配偶的親生子女，無法比照異性配偶得於婚後共同收養子女或收養配偶的養子女。有鑑於此，立法院16日三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法修正案」，讓同婚者亦能共同收養子女。

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關於修訂兩岸人民關係條例，讓兩岸同性婚姻合法化進度？詹志宏表示，同婚認可不是只有中華民國國籍的人，必須考慮配偶及其國籍，有些國家不會有任何限制和處罰，婚姻要讓他幸福，不能登記之後就不用管，這是態度的問題。

詹志宏指出，既然要讓他們一輩子幸福，就必須考慮我國法律適用的問題，包括收養、遺產的問題，也要考慮配偶當地國的法律地位，以及下一代的權益和義務有怎樣的關係，都要綜合考量。

詹志宏強調，每一項修正都會涉及國人可能有不同意見，對於不同意見都在持續了解和溝通，進度沒有停下來，但不是馬上就訂出「可或不可」的辦法或條文，然後匆匆忙忙通過，這是政府的考量。

《中國時報》記者接著問，所以意思是大陸那邊尚未通過同婚？並質疑，陸委會為何沒有辦法為兩岸同性婚姻的幸福來努力？詹志宏回應，他們會處罰。如果中國全國人民代表大會是我們能夠控制的話，那就可以控制他們修法。

詹志宏反問，你應該比較配偶另外一半所處的國籍，如果因為我方承認婚姻關係，而讓伴侶受到當地國家法律的處罰，這樣是負責任的嗎？我不覺得！應比較新加坡有這樣案例的國家，是不是會受到處罰。婚姻是一輩子的事，不能登記了，就這樣了事。

《中時》又問，所以司法院現在通過無法同婚國家的民眾跟台灣之間的同性婚姻，也都沒有考慮過當地國婚姻的限制？你是在陷害他們嗎？詹志宏回嗆，「那是一個通案，你不要鑽牛角尖」。適用哪些國家，執行部門不是陸委會，而是內政部，內政部會協調我們考慮兩岸之間的特殊狀況，其他國家則是內政部整體考量。

《中時》接著問，無法解決的困難在哪裡？詹志宏強調，不是困難，困難在對方的法制，你也經常跑對岸新聞，中國的法律跟一般國家很不一樣，這一關要先打通，打通之後我方已經有案例，已經承認其他國家，可以跟我們同婚，一旦中國的法律容許同婚行為，法律也沒有限制和處罰，自然就會水到渠成。

《中時》再問，司法院如何打通那些沒有同婚國家的法律？詹志宏回應，沒有打通啊！法律是訂在那邊的，只要遵守法律就好。「如果一定要追究的話，國台辦下次記者會，你可以去提問他們，你們對於同婚，法律上是不是可以容許，並承認下一代所有的權益義務」。

《中時》繼續追問，中國法律「一夫一妻」制無法更動，陸委會這邊真的沒有辦法可想了嗎？詹志宏回嗆，「我這邊是陸委會記者會，不是國台辦記者會，你應該去問國台辦的人或相關民政部，他們的法律能不能有進展」。

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