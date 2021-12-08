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    智利通過同性婚姻合法化 全球30國立法認同

    南美洲國家智利國會今天批准歷史性法案，將同性婚姻合法化；如今全球累計有30個國家通過這項立法，但也有許多國家仍禁止同性戀。圖為智利總統府府投射彩虹旗燈光慶祝。（法新社）

    南美洲國家智利國會今天批准歷史性法案，將同性婚姻合法化；如今全球累計有30個國家通過這項立法，但也有許多國家仍禁止同性戀。圖為智利總統府府投射彩虹旗燈光慶祝。（法新社）

    2021/12/08 17:16

    〔中央社〕南美洲國家智利國會今天批准歷史性法案，將同性婚姻合法化；如今全球累計有30個國家通過這項立法，但也有許多國家仍禁止同性戀。

    ●同性婚姻合法化 再添南美洲智利

    經過長達10年的推動立法之戰，智利國會今天終於通過同性婚姻法案，對這個保守的南美洲國家而言，是項歷史性里程碑。

    智利社會發展部長盧畢拉（Karla Rubilar ）表示：「今天是歷史性的一天，我們國家已經准許同性婚姻，在司法與平等方面向前邁出一大步，認同愛就是愛！」

    ●同婚先驅：歐洲

    1989年6月，丹麥通過法律承認同性註冊伴侶關係，同年10月1日生效，成為世界上第一個認可同性結合的國家，當時就有幾對同性伴侶註冊結婚。註冊伴侶關係雖在法律上合法，但仍未擁有一般婚姻下完整的權利。

    荷蘭在2001年4月通過立法，成為全球第一個通過同婚合法化的國家，賦予同婚伴侶更多權利。

    此後，陸續有16個歐洲國家追隨腳步接受同婚，包括奧地利、比利時、英國、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典，以及最近立法的瑞士。

    ●同婚在美洲的進展

    加拿大在2005年成為第一個同性婚姻合法化的美洲國家。

    2015年，美國最高法院判決同性婚姻在全國合法化，當時全美50州中仍有14州禁止同性婚姻。

    不過，美國第一件同性婚姻早在1971年發生，當時明尼蘇達州一對伴侶藉由法律漏洞取得結婚證書。在長達50年的訴訟後，這樁婚姻在2019年3月才正式獲得承認。

    在拉丁美洲有6國准許同性婚姻：阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多、烏拉圭和哥斯大黎加。哥斯大黎加去年才通過同婚合法。

    ●台灣同婚合法化 亞洲第一

    在亞洲大部份國家，對同性戀的包容度很高。但同婚合法化，要屬台灣第一，於2019年5月正式立法。

    今年日本札幌地方法院針對同婚訴訟作出一審判決，認定法律不承認同性婚姻「違憲」的裁定，創下日本先河。

    以更廣泛的亞太地區來說，澳洲和紐西蘭是唯二同性婚姻合法的國家，分別在2017年和2013年通過。

    ●非洲唯一准許同婚國家：南非

    南非是唯一批准同婚的非洲國家，於2006年通過立法。

    非洲大約有30個國家仍禁止同性戀行為，包括在茅利塔尼亞、索馬利亞和蘇丹，違者可能面臨死刑。

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