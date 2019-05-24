新加坡國父李光耀孫子 今與男友在南非結婚

2019-05-24 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕同性婚姻專法「司法院釋字第748號解釋施行法」在本月17日三讀通過，讓台灣正式成為亞洲第一個同婚合法的國家，並在今日開放同志登記結婚，不少同志也搶在今日登記結為連理。新加坡建國總理李光耀之孫李桓武（Li Huanwu）自2018公開出櫃後，在今日傳出喜訊，他的男友Yirui Heng，本日在IG發表與李桓武結婚的訊息。

綜合外媒報導，32歲的李桓武不僅是新加坡建國總理之孫，也是現任總理李顯龍的姪子，而他的男友Yirui Heng現年28歲，職業為獸醫，今日在IG發布2人在南非開普敦的甜蜜合照，內文中提到「今天我與我的靈魂伴侶結婚了，期待與李桓武一起度過餘生」。

李桓武在去年7月在臉書公開與男友的合照，並加上支持LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀及跨性別者等）族群特效框，公開表明自己的性取向，並積極參與在新加坡所舉辦的「粉紅點」活動，力挺LGBTQ性別族群。

李光耀生前接受《海峽時報》專訪時，曾提出關於同性戀議題的看法，他表示：「同性戀不是一種生活方式，而是與生俱來的遺傳差異，因此對待他們就隨他們原本那樣就好，不需要差別待遇。」至於回答如果孫子是同性戀時的提問，李光耀回答：「那就是人生，有什麼辦法？我還是會愛著孫子。」

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