亞洲第二國！尼泊爾同婚合法了 首對同性伴侶登記結婚

尼泊爾同性伴侶36歲古隆與26歲潘迪今天登記結婚，成為該國第一對同性伴侶。（圖擷取自「藍鑽協會」IG）

2023/11/30 11:01

〔中央社〕尼泊爾官員和運動人士表示，西部多迪農村（Dordi）市政當局今天為一對同性伴侶註冊婚姻關係，成為國內第一個同性婚姻。

尼泊爾最高法院在5個月前發布一道臨時命令，為同性婚姻合化法掃除了障礙。

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路透社報導，一名官員說，36歲的古隆（Ram Bahadur Gurung）出生為男性，但自認為女性；26歲的潘迪（Surendra Pandey）出生為男性，自認為男性。兩人已在西部拉姆瓊縣（Lumjung）多迪農村市政當局正式登記婚姻關係。

潘迪接受電話採訪時說：「我們倆很高興，村裡所有人也和我們一樣開心。」

這對情侶已相戀9年，並於2016年在首都加德滿都（Kathmandu）依照印度教儀式辦理結婚。

多迪農村行政首長卡夫勒（Hem Raj Kafle）說：「由於有最高法院的命令和相關政府部門指示，我們已經頒發結婚證書給這對伴侶。」

今年6月，尼泊爾最高法院公布一道臨時命令，允許同性伴侶在等待最終裁決前可先登記婚姻關係。

尼泊爾同性戀權利先驅組織「藍鑽協會」（Blue Diamond Society）創辦人潘特（Sunil Babu Pant）表示，這是性與性別少數群體的一大勝利，他們長期以來一直要求平等權利，包括自己的婚姻獲承認。

曾任議員的潘特表示：「這是歷史性的。」他說，同性登記結婚在南亞地區是項創舉。潘特說：「他們從此擁有和一般夫婦同樣的權利，可共同開設銀行帳戶、擁有夫妻共同財產並可轉讓。」

目前在亞洲，僅台灣和尼泊爾將同性婚姻合法化。

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