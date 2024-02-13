為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

聯合國：加薩居民逼近饑荒程度達空前

2024/02/13 00:15

〔中央社〕聯合國糧農組織（FAO）今天表示，隨以色列與哈瑪斯間的戰事延燒，加薩走廊的居民正遭逢空前程度「逼近饑荒狀態」。

法新社報導，聯合國糧農組織指出，目前加薩當地全部人口都處於糧食不安全等級裡的危機程度，更有約55萬人臨最嚴重的「饑荒」等級。

聯合國糧農組織副總幹事貝克多（Beth Bechdol）在今天發布的訪談裡說：「加薩的嚴重糧食不安全、飢餓和逼近饑荒情況，達到前所未有的程度。」

她說：「我們每天都看到越來越多人實質上瀕臨饑荒邊緣，或正邁向饑荒境地。」

貝克多表示，加薩全部220萬居民都處於糧食不安全最危險的前三分類，即第3級的危機狀態到第5級的饑荒。

世界糧食計劃署（WFP）的糧食安全階段綜合分類（IPC），將糧食從安全到饑荒分成5個等級。

這5級分別為第1級「安全」（低於5%的人口營養嚴重不良）、第2級「緊張」（5%至10%人口營養嚴重不良）、第3級「危機」（10%到15%人口營養嚴重不良）、第4級「緊急」（15到30%人口營養嚴重不良）、第5級「饑荒」（高於30%的人口嚴重營養不良）。第3級以上即屬糧食有缺口，亟需國際救援。

貝克多說：「當前220萬當地人口裡，約有25%處於饑荒程度。」1130212

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播