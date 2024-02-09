一代大師小澤征爾與世長辭 《紐時》撰訃聞：令人著迷的指揮家！

日本傳奇指揮家小澤征爾本月6日逝世，享壽88歲。（美聯社）

2024/02/09 23:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為日本「傳奇指揮家」的指揮巨擘小澤征爾，於本月6日在東京自家住宅病逝，享壽88歲，令古典樂壇相當不捨，美媒《紐約時報》（The New York Times）還特別為這位一代指揮大師撰寫訃聞。

多家日媒9日證實，揚名世界的指揮家小澤征爾，已於6日因心臟衰竭與世長辭，享壽88歲。小澤征爾過去曾多次低調到台灣徵選音樂人才，與台灣淵源頗深。上一次他公開現身是去年夏天在日本長野縣松本市參加「小澤征爾松本音樂節」（前身為松本齋藤音樂祭，紀念小澤征爾恩師齋藤秀雄），當時參加的觀眾並不知道這位大師會出現，直到活動謝幕時小澤征爾與其摯友、配樂大師約翰·威廉斯（John Williams）驚喜現身，讓參加者感動不已。

請繼續往下閱讀...

《紐約時報》 9日特地為小澤征爾撰寫訃聞，詳列其生平種種事蹟，包括1935年出生在滿洲國奉天市（現今中國瀋陽）的小澤征爾，其實小時候專攻鋼琴，但後來發生意外摔斷手指，只能放棄鋼琴家的夢想轉習指揮，並向日本傑出西洋音樂老師齋藤秀雄拜師學藝等這類小澤征爾走上指揮家道路的軼聞，以及小澤征爾在世界最為著名的管弦樂團「波士頓交響樂團」（Boston Symphony Orchestra）擔任音樂總監、維也納國立歌劇院（Vienna State Opera）擔當首席指揮時，為世人所帶來的震撼表演，當然也提到小澤征爾晚年因肺炎、帶狀皰疹、食道癌等疾病，數度淡出樂壇的狀況。

《紐約時報》以「令人著迷的指揮家」形容小澤征爾，大讚他是過去半個世界改變古典音樂世界的最傑出人物，因為有他的出現，幫助消除歐美對於東亞古典音樂家「無法真正領略西方古典樂情感訴求」的偏見，此後大量來自東亞地區的音樂人才湧入西方，這反過來也幫助西方古典樂傳播到東亞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法